Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41332

29 октября 2019, 14:20



30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.

А возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага» в музейном сквере состоится в 12.45. Для членов Общества жертв политических репрессий организуют поминальный обед. Порадуют их и концертом, который традиционно готовят педагоги и учащиеся НДМШ. Накануне членов Общества, которые не могут по состоянию здоровья выйти из дома, навестят со сладкими подарками ребята из «Молодой гвардии», а старшеклассники из 41-й школы принесут цветы. Исторический час о времени репрессий проведут для земляков студенты Норильского педагогического колледжа и активисты «Юнармии». Всех желающих ждут в Молодёжном центре в 15.30. В День памяти в Музее Норильска можно посетить новые тематические выставки «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из фондов Музея истории ГУЛАГа, «Личный осмотр» - об истории лагерной больницы, а также постоянную экспозицию «Пересмотру не подлежит». Экспонируется и выставка о бывшем заключённом Норильлага, выдающемся астрофизике Николае Козыреве, ставшем прототипом одного из героев известного спектакля Заполярного театра драмы. К слову, 30 октября в 19 часов состоится показ постановки «Жди меня... И я вернусь», посвящённый памяти людей, прошедших Норильлаг. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:18 В полдень на мемориале «Норильская Голгофа» состоится традиционный митинг памяти и панихида, которые проводят на этом скорбном месте с 1990 года. Автобусы отправятся от Музея Норильска (Ленинский проспект, 14) в 11.30.А возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага» в музейном сквере состоится в 12.45.Для членов Общества жертв политических репрессий организуют поминальный обед. Порадуют их и концертом, который традиционно готовят педагоги и учащиеся НДМШ. Накануне членов Общества, которые не могут по состоянию здоровья выйти из дома, навестят со сладкими подарками ребята из «Молодой гвардии», а старшеклассники из 41-й школы принесут цветы.Исторический час о времени репрессий проведут для земляков студенты Норильского педагогического колледжа и активисты «Юнармии». Всех желающих ждут в Молодёжном центре в 15.30.В День памяти в Музее Норильска можно посетить новые тематические выставки «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из фондов Музея истории ГУЛАГа, «Личный осмотр» - об истории лагерной больницы, а также постоянную экспозицию «Пересмотру не подлежит». Экспонируется и выставка о бывшем заключённом Норильлага, выдающемся астрофизике Николае Козыреве, ставшем прототипом одного из героев известного спектакля Заполярного театра драмы. К слову, 30 октября в 19 часов состоится показ постановки «Жди меня... И я вернусь», посвящённый памяти людей, прошедших Норильлаг.Фото Ирины Даниленко