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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:20 30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.
14:12 В Кайеркане народные гулянья, посвящённые Дню народного единства, запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного».
14:11 Празднование Дня народного единства в Центральном районе Норильска состоится 2 ноября.
14:11 Норильск будет отмечать День народного единства в течение трёх дней. Старт праздничному марафону даст Талнах.
13:26 Торговый дом «Медведь» за ряд нарушений оштрафован.
13:24 В рудной столице провели турнир по мини-футболу, посвящённый памяти жертв политических репрессий.
18:36 На способных норильских спортсменов обратил внимание Рой Джонс-младший – легенда мирового бокса.
18:34 Лучших дзюдоистов выявили в городском командном турнире «Кубок Талнаха».
18:04 В колледже искусств покажут постановку «Чёрная пурга» студенческого театра «Дебют».
18:04 Некогда бездельничать. В Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири.
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