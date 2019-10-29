Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41333

29 октября 2019, 14:41



Житель Дудинки ограбил ювелирный магазин почти на 2 млн рублей.

Фото 24.мвд.рф

Просмотров:219 С заявлением в полицию обратилась владелица ювелирного магазина. По её словам, злоумышленник проник в помещение магазина, похитил украшения и скрылся. Ущерб составил 1 миллион 727 тысяч рублей. Преступником оказался безработный, ранее не судимый 37-летний житель Дудинки. Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима.Фото 24.мвд.рф