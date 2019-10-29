Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41334

29 октября 2019, 15:14



Красноярец купил вертолёт и летал на нём по Таймыру, правда, без документов и разрешений.

Как следует из пресс-релиза транспортной прокуратуры, у владельца машины не было сертификата лётной годности, судовой документации, на самом вертолёте не было исправного аварийно-спасательного оборудования. Летал владелец Ми-2 исключительно по собственному усмотрению – «без согласования плана полёта, а также уведомления территориальных органов аэронавигационного обслуживания», как сказано в сообщении транспортной прокуратуры. В результате транспортный прокурор Норильска запретил владельцу вертолёта полёты, а Ространснадзор по представлению прокуратуры оштрафовал незадачливого пилота на 35 тысяч рублей. Владелец Ми-2 погрузил свой вертолёт на корабль и отвёз его в Красноярск.

Просмотров:272 Вертолёт Ми-2 без каких-либо опознавательных знаков нашли в районе Игарки. Транспортная прокуратура разыскала хозяина летательного аппарата. Оказалось, что житель Красноярска периодически летал на нём по Таймыру, не имея на то никаких разрешений.Как следует из пресс-релиза транспортной прокуратуры, у владельца машины не было сертификата лётной годности, судовой документации, на самом вертолёте не было исправного аварийно-спасательного оборудования. Летал владелец Ми-2 исключительно по собственному усмотрению – «без согласования плана полёта, а также уведомления территориальных органов аэронавигационного обслуживания», как сказано в сообщении транспортной прокуратуры.В результате транспортный прокурор Норильска запретил владельцу вертолёта полёты, а Ространснадзор по представлению прокуратуры оштрафовал незадачливого пилота на 35 тысяч рублей. Владелец Ми-2 погрузил свой вертолёт на корабль и отвёз его в Красноярск.