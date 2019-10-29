Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41335

29 октября 2019, 15:46



В Дудинке бухгалтер два года подворовывала у работодателя.

Женщина находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:317 56-летняя женщина оказывала бухгалтерские услуги в одной из организаций города. Работала по договору найма. В течение 2 лет она переводила деньги с расчётного счёта предприятия на свой. Сумма ущерба составила 520 тысяч рублей. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Максимальное наказание по данной статье - 6 лет тюрьмы.Женщина находится под подпиской о невыезде.