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29 октября 2019, 15:59



За братскую помощь. На территории Таймыра планируется формирование и размещение подразделений Северного флота.

От имени воинов-североморцев он также высказал искреннюю признательность руководству и всем жителям Таймыра за постоянно оказываемое содействие силам Северного флота в проведении межвидовых тактических учений флота на территории региона. «Достигнутые результаты стали возможны благодаря высокому уровню взаимодействия Северного флота и руководства региона», - говорится в письме в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:222 В Министерстве обороны РФ предусмотрено развитие военной инфраструктуры в Арктическом регионе, в том числе на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.От имени воинов-североморцев он также высказал искреннюю признательность руководству и всем жителям Таймыра за постоянно оказываемое содействие силам Северного флота в проведении межвидовых тактических учений флота на территории региона. «Достигнутые результаты стали возможны благодаря высокому уровню взаимодействия Северного флота и руководства региона», - говорится в письме в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса.Фото Дениса Кожевникова