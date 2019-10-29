Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41337

29 октября 2019, 17:50



В Дудинке проходит II Молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра.

кинодосуговом центре «Арктика» Дудинки. Участие в нём приняли молодые люди из Норильска и Дудинки, посёлков муниципального образования город Дудинка, сельских поселений Караул и Хатанга, а также села Ванавара Эвенкийского района. «За минувший год вы добились больших профессиональных высот и зарекомендовали себя как талантливые парламентарии и перспективные руководители. Среди участников форума прошлого года сейчас два депутата, многие из вас начали работу в органах местного самоуправления, учреждениях и организациях разной направленности», - сказала, обращаясь к собравшимся, Анфиса Никифорова, первый вице-президент Региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края. В завершение перед собравшимися выступили участники Красноярской зимней Универсиады-2019 и юбилейных торжеств Русского географического общества – модели театра этномоды таймырского колледжа. Форум будет проходить пять дней, каждый из которых организаторы планируют посвятить культуре, языку и традициям одного из пяти коренных малочисленных народов Таймыра: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. В программу форума войдут дискуссии со спикерами, встречи молодёжи с носителями культур, знакомство со сказками, песнями, обрядами и фольклором, постановки сказок и исполнение песен на родных языках, участие в национальных играх и различных мастер-классах. Кроме того, участники форума посетят Норильский колледж искусств и ледокол «Авраамий Завенягин», встретятся с артистами таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В планах - разработка методического электронного материала для изучения и продвижения языков пяти этносов Таймыра и участие в презентации электронного сайта «Мастера Таймыра». Торжественная церемония закрытия состоится 3 ноября в 13.00 на горнолыжном комплексе «Кайа» Центра развития зимних видов спорта. Отметим, что форум проходит благодаря гранту компании «Норникель», предоставленному Союзу долган ТДНМР. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:199 Торжественная церемония открытия II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра состоялась вкинодосуговом центре «Арктика» Дудинки. Участие в нём приняли молодые люди из Норильска и Дудинки, посёлков муниципального образования город Дудинка, сельских поселений Караул и Хатанга, а также села Ванавара Эвенкийского района.«За минувший год вы добились больших профессиональных высот и зарекомендовали себя как талантливые парламентарии и перспективные руководители. Среди участников форума прошлого года сейчас два депутата, многие из вас начали работу в органах местного самоуправления, учреждениях и организациях разной направленности», - сказала, обращаясь к собравшимся, Анфиса Никифорова, первый вице-президент Региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края.В завершение перед собравшимися выступили участники Красноярской зимней Универсиады-2019 и юбилейных торжеств Русского географического общества – модели театра этномоды таймырского колледжа.Форум будет проходить пять дней, каждый из которых организаторы планируют посвятить культуре, языку и традициям одного из пяти коренных малочисленных народов Таймыра: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. В программу форума войдут дискуссии со спикерами, встречи молодёжи с носителями культур, знакомство со сказками, песнями, обрядами и фольклором, постановки сказок и исполнение песен на родных языках, участие в национальных играх и различных мастер-классах. Кроме того, участники форума посетят Норильский колледж искусств и ледокол «Авраамий Завенягин», встретятся с артистами таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В планах - разработка методического электронного материала для изучения и продвижения языков пяти этносов Таймыра и участие в презентации электронного сайта «Мастера Таймыра».Торжественная церемония закрытия состоится 3 ноября в 13.00 на горнолыжном комплексе «Кайа» Центра развития зимних видов спорта.Отметим, что форум проходит благодаря гранту компании «Норникель», предоставленному Союзу долган ТДНМР.Фото Дениса Кожевникова