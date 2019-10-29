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29 октября 2019, 17:56



«Чёрную пургу» просят повторить... Постановка студенческого театра к Дню памяти жертв политических репрессий пройдёт трижды.

Первые показы были запланированы на 1 и 2 ноября в 18 часов, но по многочисленным просьбам спектакль представят норильчанам также 2 ноября в 16 часов в театральном зале Норильского колледжа искусств на ул. Комсомольской, 10. Забронировать билеты стоимостью 100 рублей можно по телефону 8-906-901-39-84. Фото Андрея Слизкова

Просмотров:167 Постановка «Чёрная пурга» студенческого театра «Дебют» Норильского колледжа искусств рассказывает о восстании заключённых Норильлага в 1953 году. Художественно-публицистическая композиция основана на воспоминаниях бывших узников норильского лагеря и посвящается 30 октября.Первые показы были запланированы на 1 и 2 ноября в 18 часов, но по многочисленным просьбам спектакль представят норильчанам также 2 ноября в 16 часов в театральном зале Норильского колледжа искусств на ул. Комсомольской, 10.Забронировать билеты стоимостью 100 рублей можно по телефону 8-906-901-39-84.Фото Андрея Слизкова