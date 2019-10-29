Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41339

29 октября 2019, 18:02



Норильчане написали географический диктант. Итоги можно будет узнать ровно через месяц, 29 ноября.

В Норильске диктант в Музее Норильска писали в четвёртый раз. С видеоэкрана ко всем участникам прямо с международной космической станции обратились космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, которые пожелали удачи, поделившись, что ежедневно пролетая над Россией, видят, как широка и прекрасна наша страна, но чтобы понять это, необязательно подниматься на орбиту, а можно путешествовать, восхищаться увиденным и одновременно получать знания, которые помогут стать отличниками по итогам географического диктанта. Ведущей диктанта в Норильске стала Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Наталья выразила уверенность, что диктант поможет норильчанам больше узнать о родной стране и стать ближе друг к другу, сплоченнее. Педагог по первому образованию, она раньше не раз диктовала школьникам. И на этот раз отлично справилась с поставленной задачей, заметив, что в музее собрались интеллектуальные люди, которые щёлкали вопросы тестов как орехи. Все 55 участников получили сертификаты. Особого приза был удостоен самый юный любитель географии Семён Дашков, пятиклассник из 20-й школы. Он пришёл на диктант с папой Петром Дашковым, работником ЗСК. Они поделились, что пойти на диктант их сподвигла деятельная мама. На все 40 вопросов они отвечали путём логических размышлений, причём сын, который любит участвовать в различных олимпиадах и конкурсах, нередко подсказывал отцу. Самыми трудными для них оказались вопросы, касающиеся хронологии походов известных путешественников, любознательные Дашковы с удовольствием отметили и то, что легко взяли вопросы, связанные с Норильском и Красноярским краем. В столице Таймыра в диктанте в центральной библиотеке отвечали 27 жителей Дудинки. Среди участников были представители районной и городской администраций, студенты и преподаватели таймырского колледжа, слушатели таймырского филиала университета «Активное долголетие» и читатели библиотеки. Правильные ответы на задания будут опубликованы 1 ноября. Результаты географического диктанта, написанного на очных площадках, станут доступны с 29 ноября. Их можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru по идентификационному номеру бланка, который получил каждый участник. А те, кто до 14.00 31 октября напишут онлайн-версию диктанта, узнают результаты сразу же, ответив на вопросы. По итогам проведения диктанта в РГО подготовят статистический отчёт о том, насколько успешно с ним справились участники акции. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:175 Международная образовательная акция Русского географического общества прошла в юбилейный, пятый раз, она состоялась почти на шести тысячах специально организованных площадках в 110 странах. В прошлом году любители географии собирались на 3500 площадках в 97 странах. К слову, самыми необычными площадками проведения диктанта стали корабль-музей «Крейсер "Аврора"», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море и заповедники.В Норильске диктант в Музее Норильска писали в четвёртый раз. С видеоэкрана ко всем участникам прямо с международной космической станции обратились космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, которые пожелали удачи, поделившись, что ежедневно пролетая над Россией, видят, как широка и прекрасна наша страна, но чтобы понять это, необязательно подниматься на орбиту, а можно путешествовать, восхищаться увиденным и одновременно получать знания, которые помогут стать отличниками по итогам географического диктанта.Ведущей диктанта в Норильске стала Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Наталья выразила уверенность, что диктант поможет норильчанам больше узнать о родной стране и стать ближе друг к другу, сплоченнее. Педагог по первому образованию, она раньше не раз диктовала школьникам. И на этот раз отлично справилась с поставленной задачей, заметив, что в музее собрались интеллектуальные люди, которые щёлкали вопросы тестов как орехи. Все 55 участников получили сертификаты.Особого приза был удостоен самый юный любитель географии Семён Дашков, пятиклассник из 20-й школы. Он пришёл на диктант с папой Петром Дашковым, работником ЗСК. Они поделились, что пойти на диктант их сподвигла деятельная мама. На все 40 вопросов они отвечали путём логических размышлений, причём сын, который любит участвовать в различных олимпиадах и конкурсах, нередко подсказывал отцу. Самыми трудными для них оказались вопросы, касающиеся хронологии походов известных путешественников, любознательные Дашковы с удовольствием отметили и то, что легко взяли вопросы, связанные с Норильском и Красноярским краем.В столице Таймыра в диктанте в центральной библиотеке отвечали 27 жителей Дудинки. Среди участников были представители районной и городской администраций, студенты и преподаватели таймырского колледжа, слушатели таймырского филиала университета «Активное долголетие» и читатели библиотеки.Правильные ответы на задания будут опубликованы 1 ноября. Результаты географического диктанта, написанного на очных площадках, станут доступны с 29 ноября. Их можно будет узнать на сайте dictant.rgo.ru по идентификационному номеру бланка, который получил каждый участник. А те, кто до 14.00 31 октября напишут онлайн-версию диктанта, узнают результаты сразу же, ответив на вопросы. По итогам проведения диктанта в РГО подготовят статистический отчёт о том, насколько успешно с ним справились участники акции.Фото Ирины Даниленко