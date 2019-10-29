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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:09 Руководитель Агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков представил в Роструде опыт организации обучения предпенсионеров в рамках нацпроекта «Демография».
18:56 Норильские депутаты обратятся в Госдуму с просьбой вернуть для северян льготный пенсионный возраст: 50 лет для женщин и 55 для мужчин.
18:42 Уроки добра продолжаются - Норильск поддерживает «детей-бабочек» по всей стране.
18:02 Норильчане написали географический диктант. Итоги можно будет узнать ровно через месяц, 29 ноября.
17:56 «Чёрную пургу» просят повторить... Постановка студенческого театра к Дню памяти жертв политических репрессий пройдёт трижды.
17:50 В Дудинке проходит II Молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра.
15:59 За братскую помощь. На территории Таймыра планируется формирование и размещение подразделений Северного флота.
15:46 В Дудинке бухгалтер два года подворовывала у работодателя.
15:14 Красноярец купил вертолёт и летал на нём по Таймыру, правда, без документов и разрешений.
14:41 Житель Дудинки ограбил ювелирный магазин почти на 2 млн рублей.
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