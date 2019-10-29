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29 октября 2019, 18:56



Норильские депутаты обратятся в Госдуму с просьбой вернуть для северян льготный пенсионный возраст: 50 лет для женщин и 55 для мужчин.

Впервые о внесении поправок в пенсионное законодательство заговорили в мае этого года, на встрече президента с профсоюзами Российской Федерации. Тему подхватили Арктические регионы, входящие в состав Дальнего Востока. Норильск собирается заявить о себе 28 ноября на съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, который пройдёт в Ханты-Мансийске. - В качестве председателя городского совета я обращался к председателю Государственной думы в начале года, – говорит Александр Пестряков. – Мне ответили, что в июне 2019 года будет рассматриваться введение так называемого моратория на повышение пенсионного возраста для отдельных категорий населения, в том числе для северян. Однако этот законопроект Госдума так и не рассмотрела. Поэтому мы вновь начинаем работу – по возврату досрочной пенсии северянам. Уже подключились другие регионы Крайнего Севера. В федеральное правительство обратились власти Таймыра, Воркуты и Мурманской области. Обсуждение вопроса продолжится 28 ноября в Ханты-Мансийске, там я буду содокладчиком мэра Воркуты. Все севера Арктической зоны надеются, что этот вопрос будет детально рассмотрен, а льготный пенсионный возраст - 50 лет для женщин и 55 для мужчин - возвращён. В вопросе возвращения льгот всё упирается в экономику. С изменением возраста появляются граждане предпенсионного возраста, которые попадают под действие государственной программы по переобучению на новом месте работы. На переобучение необходимы финансовые затраты. По самым приблизительным расчётам, затраты на переобучение обойдутся в четыре раза дороже, чем расходы на выплату пенсии при возвращении льготного пенсионного возраста. В Норильске не все северяне попадают под действие пенсионной реформы. 55% работающих горожан пенсионное законодательство не коснулось. Это люди, работающие по первой и второй категориям вредности, водители пассажирского транспорта и ряд других профессий, а также женщины, имеющие двух и более детей, северный стаж которых не менее 12 лет. А вот оставшиеся 45 процентов населения ощутят её по полной программе, поскольку в эти цифры попадают и несовершеннолетние, которые выйдут на пенсию не раньше чем через 43 года. Более того, наличие или отсутствие этой льготы влияет на приток специалистов на Север. Если правительство льготу не вернёт, то речь пойдёт уже о снижении численности населения в Норильске. А приток «новой крови» для жизни города крайне необходим. - Последние десять лет соотношение уезжающих из Норильска людей и приезжающих сюда было примерно равным. Численность населения не снижалась, а даже немного подросла, – поясняет Александр Пестряков. – Отмена пенсионной льготы приведёт к резкому уменьшению населения и снижению эффективности работы в Арктике. Имея на руках экономическое обоснование, мы рассчитываем на то, что правительство России вернётся к вопросу доработки пенсионной реформы и возврату льготного пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. Эту проблему я озвучивал на совещании при департаменте Министерства по труду, где одной из задач было - приостановить отток населения из Арктики. За последние 30 лет численность проживающих и работающих в Арктической зоне по России снизилась примерно на 40%. Норильска это пока не коснулось. Но надо понимать, что пенсионная льгота – одна из существенных привилегий, ради которой люди принимают решение приехать работать на Север. Будем надеяться, что решение будет принято положительное.

Просмотров:222 Сегодня на 16-й сессии Норильского городского Совета Дмитрий Карасёв, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству, от имени депутатов выступил с предложением к председателю НГСД Александру Пестрякову обратиться в Государственную думу с просьбой о возвращении льготного пенсионного возраста для норильчан: женщин – 50 лет, мужчин – 55.Впервые о внесении поправок в пенсионное законодательство заговорили в мае этого года, на встрече президента с профсоюзами Российской Федерации. Тему подхватили Арктические регионы, входящие в состав Дальнего Востока. Норильск собирается заявить о себе 28 ноября на съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, который пройдёт в Ханты-Мансийске.- В качестве председателя городского совета я обращался к председателю Государственной думы в начале года, – говорит Александр Пестряков. – Мне ответили, что в июне 2019 года будет рассматриваться введение так называемого моратория на повышение пенсионного возраста для отдельных категорий населения, в том числе для северян. Однако этот законопроект Госдума так и не рассмотрела. Поэтому мы вновь начинаем работу – по возврату досрочной пенсии северянам. Уже подключились другие регионы Крайнего Севера. В федеральное правительство обратились власти Таймыра, Воркуты и Мурманской области. Обсуждение вопроса продолжится 28 ноября в Ханты-Мансийске, там я буду содокладчиком мэра Воркуты. Все севера Арктической зоны надеются, что этот вопрос будет детально рассмотрен, а льготный пенсионный возраст - 50 лет для женщин и 55 для мужчин - возвращён.В вопросе возвращения льгот всё упирается в экономику. С изменением возраста появляются граждане предпенсионного возраста, которые попадают под действие государственной программы по переобучению на новом месте работы. На переобучение необходимы финансовые затраты. По самым приблизительным расчётам, затраты на переобучение обойдутся в четыре раза дороже, чем расходы на выплату пенсии при возвращении льготного пенсионного возраста. В Норильске не все северяне попадают под действие пенсионной реформы. 55% работающих горожан пенсионное законодательство не коснулось. Это люди, работающие по первой и второй категориям вредности, водители пассажирского транспорта и ряд других профессий, а также женщины, имеющие двух и более детей, северный стаж которых не менее 12 лет. А вот оставшиеся 45 процентов населения ощутят её по полной программе, поскольку в эти цифры попадают и несовершеннолетние, которые выйдут на пенсию не раньше чем через 43 года. Более того, наличие или отсутствие этой льготы влияет на приток специалистов на Север. Если правительство льготу не вернёт, то речь пойдёт уже о снижении численности населения в Норильске. А приток «новой крови» для жизни города крайне необходим.- Последние десять лет соотношение уезжающих из Норильска людей и приезжающих сюда было примерно равным. Численность населения не снижалась, а даже немного подросла, – поясняет Александр Пестряков. – Отмена пенсионной льготы приведёт к резкому уменьшению населения и снижению эффективности работы в Арктике. Имея на руках экономическое обоснование, мы рассчитываем на то, что правительство России вернётся к вопросу доработки пенсионной реформы и возврату льготного пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. Эту проблему я озвучивал на совещании при департаменте Министерства по труду, где одной из задач было - приостановить отток населения из Арктики. За последние 30 лет численность проживающих и работающих в Арктической зоне по России снизилась примерно на 40%. Норильска это пока не коснулось. Но надо понимать, что пенсионная льгота – одна из существенных привилегий, ради которой люди принимают решение приехать работать на Север. Будем надеяться, что решение будет принято положительное.