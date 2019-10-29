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29 октября 2019, 19:09



Руководитель Агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков представил в Роструде опыт организации обучения предпенсионеров в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, реализация проекта даёт возможность гражданам предпенсионного возраста - за 5 лет до наступления страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно - бесплатно пройти профессиональное обучение. «В регионе внедрены и действуют три технологии, позволяющие незанятым гражданам предпенсионного возраста успешно трудоустраиваться, а имеющим работу – сохранять конкурентоспособность. Первая технология предполагает самостоятельное обращение гражданина в центр занятости за направлением на профессиональное обучение. Вторая удобна для работодателей, имеющих в штате предпенсионеров, и предполагает компенсацию затрат на их подготовку. Теперь жителям края доступен и третий вариант: соискатель может получить от службы занятости образовательный сертификат и самостоятельно выбрать, где он будет учиться за счёт бюджетных средств», – сообщил в ходе совещания Виктор Новиков. Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта «Демография» к подготовке уже приступили 2,1 тысячи предпенсионеров Красноярья. Около 90% граждан, завершивших обучение, находят работу или продолжают трудиться по выбранным направлениям подготовки. Более подробную информацию можно получить на портале Агентства труда и занятости населения края, а также в ближайшем центре занятости.

Просмотров:142 На окружном совещании с представителями Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в Москве руководитель Агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков рассказал о механизмах, применяемых для повышения профессиональной мобильности граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография».Напомним, реализация проекта даёт возможность гражданам предпенсионного возраста - за 5 лет до наступления страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой досрочно - бесплатно пройти профессиональное обучение.«В регионе внедрены и действуют три технологии, позволяющие незанятым гражданам предпенсионного возраста успешно трудоустраиваться, а имеющим работу – сохранять конкурентоспособность. Первая технология предполагает самостоятельное обращение гражданина в центр занятости за направлением на профессиональное обучение. Вторая удобна для работодателей, имеющих в штате предпенсионеров, и предполагает компенсацию затрат на их подготовку. Теперь жителям края доступен и третий вариант: соискатель может получить от службы занятости образовательный сертификат и самостоятельно выбрать, где он будет учиться за счёт бюджетных средств», – сообщил в ходе совещания Виктор Новиков.Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта «Демография» к подготовке уже приступили 2,1 тысячи предпенсионеров Красноярья. Около 90% граждан, завершивших обучение, находят работу или продолжают трудиться по выбранным направлениям подготовки.Более подробную информацию можно получить на портале Агентства труда и занятости населения края, а также в ближайшем центре занятости.