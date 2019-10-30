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30 октября 2019, 11:49



В 2020 году в Красноярском крае испытают новейшую российскую ядерную ракету «Сармат».

Минобороны России приступит к проведению лётно-конструкторских испытаний баллистической ракеты в начале 2020 года. Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке: планируется провести не менее пяти пусков. А после отработки трассы Плесецк — Кура военные впервые с 1987 года проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения. «При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году», — цитируют «Ведомости» свой источник. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал РС-28 очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет. Процесс создания РС-28 был сопряжён со сложностями как технического, так и организационного характера. Бросковые испытания, то есть проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты на высоту около 30 м, и включения маршевого двигателя первой ступени МБР планировалось начать в 2016 году. Но они сместились на более поздний срок. Фото с портала "Ведомости"

Просмотров:149 В следующем году в Красноярском крае впервые с 1987 года проведут испытательный пуск ракеты. Минобороны РФ готовится тестировать новейшую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» РС-28, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник, близкий к военному ведомству. Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода», находящиеся на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ.Минобороны России приступит к проведению лётно-конструкторских испытаний баллистической ракеты в начале 2020 года. Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке: планируется провести не менее пяти пусков. А после отработки трассы Плесецк — Кура военные впервые с 1987 года проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.«При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году», — цитируют «Ведомости» свой источник.Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал РС-28 очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет. Процесс создания РС-28 был сопряжён со сложностями как технического, так и организационного характера. Бросковые испытания, то есть проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты на высоту около 30 м, и включения маршевого двигателя первой ступени МБР планировалось начать в 2016 году. Но они сместились на более поздний срок.Фото с портала "Ведомости"