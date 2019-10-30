Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41344

30 октября 2019, 13:00



Открытая площадка музея строительства и развития Норильской железной дороги обретает все более привлекательный вид, имея все шансы стать ещё одним общественным пространством городской среды.

По распоряжению руководства Заполярного филиала «Норникеля», площадку, где установлены объекты железнодорожного транспорта - тепловозы, локомотивы, дрезина и паровоз, – решено благоустроить, чтобы сделать настоящим элементом музейной экспозиции. В последних числах октября - до наступления календарной зимы – на площадке смонтированы опалубка, клумба, залит бетон и произведена обработка бетонных поребриков. Здесь же установлены шесть скамеек, четыре урны и семь уличных светильников. По словам начальника предприятия технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля» Александра Гороховского, на благоустройство потрачено 2,1 млн рублей, возможность дальнейшего продолжения работ будут рассматривать уже на следующий год. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:119 По замыслу создателей площадки, местом притяжения здесь должны стать семь объектов железнодорожного транспорта, установленные рядом с бывшим железнодорожным вокзалом, который, в свою очередь, является историческим зданием.По распоряжению руководства Заполярного филиала «Норникеля», площадку, где установлены объекты железнодорожного транспорта - тепловозы, локомотивы, дрезина и паровоз, – решено благоустроить, чтобы сделать настоящим элементом музейной экспозиции. В последних числах октября - до наступления календарной зимы – на площадке смонтированы опалубка, клумба, залит бетон и произведена обработка бетонных поребриков. Здесь же установлены шесть скамеек, четыре урны и семь уличных светильников.По словам начальника предприятия технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля» Александра Гороховского, на благоустройство потрачено 2,1 млн рублей, возможность дальнейшего продолжения работ будут рассматривать уже на следующий год.Фото Владимира Макушкина