Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41345

30 октября 2019, 14:07



Норильчане выступили на чемпионате Красноярского края по армрестлингу.

В итоговом протоколе из норильчан призовые места заняли Артур Хамоян – второе место в весовой категории 110 кг и Константин Колле – третье место в категории 90 кг. В общекомандном зачёте северяне заняли четвёртое место. «С каждым годом уровень участников растёт. Обычно мы возвращаемся с общекомандным призовым местом, на этот раз, к сожалению, нам немного не хватило везения, в чём-то мы попросту дали слабину. Будем работать над собой и побеждать», - сказал «Норильским новостям» Александр Полканов. Фото участников соревнований

Просмотров:92 Состязания прошли в Красноярске, в них приняли участие более 70 сильнейших спортсменов со всего края. Норильская делегация была представлена семью атлетами во главе с президентом федерации армрестлинга Норильска Александром Полкановым.В итоговом протоколе из норильчан призовые места заняли Артур Хамоян – второе место в весовой категории 110 кг и Константин Колле – третье место в категории 90 кг. В общекомандном зачёте северяне заняли четвёртое место.«С каждым годом уровень участников растёт. Обычно мы возвращаемся с общекомандным призовым местом, на этот раз, к сожалению, нам немного не хватило везения, в чём-то мы попросту дали слабину. Будем работать над собой и побеждать», - сказал «Норильским новостям» Александр Полканов.Фото участников соревнований