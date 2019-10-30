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30 октября 2019, 14:15



С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут выдавать кредиты под залог жилья или долей на имущество.

«К сожалению, сложилась такая ситуация, что появился целый бизнес, когда займы выдают по залог жилья, под высокие проценты, а когда граждане не могут обслуживать такие займы, у них забирают последнее жильё, — сказал глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков. — Закон позволит исключить такие случаи».

Просмотров:100 Об этом сообщает «Парламентскеая газета».«К сожалению, сложилась такая ситуация, что появился целый бизнес, когда займы выдают по залог жилья, под высокие проценты, а когда граждане не могут обслуживать такие займы, у них забирают последнее жильё, — сказал глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков. — Закон позволит исключить такие случаи».