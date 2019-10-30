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30 октября 2019, 14:18

За отсутствие тахографов накажут владельцев транспортных компаний.


Водители, управляющие грузовиками, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, и автобусами, с 1 ноября будут обязаны оснащать свой транспорт тахографами, а также соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, предписанные Правилами дорожного движения, сообщает «Парламентская газета».
Параллельно поправкам в КоАП вводится административная ответственность за нарушение этих предписаний.
Несоблюдение норм времени отдыха повлечёт за собой штраф для водителя в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Юридические и должностные лица будут нести ответственность в случае, если установленный ими режим работы водителей не соотносится с российскими нормативными актами.
Кроме того, вырастет штраф для шофёров за выход на линию без тахографов или их блокировку с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей. За аналогичное нарушение должностные лица заплатят от 7 до 10 тысяч рублей, ИП — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, юридические лица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, возможно приостановление деятельности организации на срок до 90 суток. «Если сегодня по действующему законодательству штраф за подобные нарушения платит фактически сам водитель, то этим законом мы вводим ответственность в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то есть для владельцев транспортных компаний», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера, «это позволит повысить безопасность пассажиров, чтобы у транспортной компании в погоне за быстрым заработком не было соблазна выпускать на рейс уставших водителей».
Постановлением правительства в техосмотр транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов, включается проверка наличия и исправности тахографов.
Фото Владимира Макушкина
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