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30 октября 2019, 14:21

Получить разрешение на временное проживание в России станет проще.


Разрешение на временное проживание с 1 ноября будет выдаваться без учёта квоты тем, кто родился в России, состоит в браке с гражданином РФ, является участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, признан беженцем или получил временное убежище в стране, сообщает «Парламентская газета».
Также вводится практика предоставления вида на жительство на бессрочный период (вместо пятилетнего), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и их родственникам (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).
При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев.
Документом также расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Среди них — граждане, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.
Ещё один вступивший в силу закон предписывает, что размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства составит пять тысяч рублей.
Фото rusmig.press

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