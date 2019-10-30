Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41348

30 октября 2019, 14:21



Получить разрешение на временное проживание в России станет проще.

Также вводится практика предоставления вида на жительство на бессрочный период (вместо пятилетнего), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и их родственникам (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года). При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев. Документом также расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Среди них — граждане, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы. Ещё один вступивший в силу закон предписывает, что размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства составит пять тысяч рублей. Фото rusmig.press

Просмотров:110 Разрешение на временное проживание с 1 ноября будет выдаваться без учёта квоты тем, кто родился в России, состоит в браке с гражданином РФ, является участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, признан беженцем или получил временное убежище в стране, сообщает «Парламентская газета».Также вводится практика предоставления вида на жительство на бессрочный период (вместо пятилетнего), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и их родственникам (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).При этом срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сокращается с 6 до 4 месяцев.Документом также расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Среди них — граждане, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.Ещё один вступивший в силу закон предписывает, что размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства составит пять тысяч рублей.Фото rusmig.press