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30 октября 2019, 14:22



Рунет защитят от внешних угроз.

Правительство России будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. Как подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, данный закон не преследует своей целью изоляцию России от интернета. По её словам, изолировать страну от мира «бессмысленно и невозможно», напротив, закон об устойчивом Рунете призван не допустить отключения России от цифровых технологий и Всемирной сети. Один из авторов документа, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас напомнил: в России более 92 миллионов пользователей интернета. И по его мнению, необходимо сделать всё возможное, чтобы при любых атаках на Рунет из-за рубежа или отключения сигнала от корневых серверов, расположенных в США, им был причинён минимальный ущерб.

Просмотров:108 С 1 ноября в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России вести «централизованное управление сетью связи общего пользования» сможет Роскомнадзор, сообщает «Парламентская газета».Правительство России будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению.Как подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, данный закон не преследует своей целью изоляцию России от интернета. По её словам, изолировать страну от мира «бессмысленно и невозможно», напротив, закон об устойчивом Рунете призван не допустить отключения России от цифровых технологий и Всемирной сети.Один из авторов документа, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас напомнил: в России более 92 миллионов пользователей интернета. И по его мнению, необходимо сделать всё возможное, чтобы при любых атаках на Рунет из-за рубежа или отключения сигнала от корневых серверов, расположенных в США, им был причинён минимальный ущерб.