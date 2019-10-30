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30 октября 2019, 14:23



С 1 ноября устанавливается специальный правовой статус паломника.

Согласно закону, паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также для участия в религиозных обрядах и церемониях. Продолжаться паломническая поездка может от 24 часов до 6 месяцев. Как пояснил один из авторов закона - председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов - необходимость решения проблем в сфере паломничества назрела давно. По словам депутата, из-за деятельности мошенников в этой сфере пострадало большое количество верующих. Это повлияло на сложившееся в обществе мнение о паломнических поездках как о пустой трате или потере денег. «Целью паломнической поездки является поклонение святым местам, а не туристический шопинг или десяток селфи с верблюдом. Мы это понимаем, поэтому определение паломника теперь закреплено в законе», — сказал депутат. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:105 Исключительное право осуществлять паломническую деятельность как на возмездной, так и безвозмездной основе предоставляется религиозным организациям, сообщает «Парламентская газета», рассказывая о нововведениях с 1 ноября. При этом никто не запрещает паломникам совершать такие поездки самостоятельно.Согласно закону, паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также для участия в религиозных обрядах и церемониях. Продолжаться паломническая поездка может от 24 часов до 6 месяцев. Как пояснил один из авторов закона - председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов - необходимость решения проблем в сфере паломничества назрела давно.По словам депутата, из-за деятельности мошенников в этой сфере пострадало большое количество верующих. Это повлияло на сложившееся в обществе мнение о паломнических поездках как о пустой трате или потере денег.«Целью паломнической поездки является поклонение святым местам, а не туристический шопинг или десяток селфи с верблюдом. Мы это понимаем, поэтому определение паломника теперь закреплено в законе», — сказал депутат.Фото Владимира Макушкина