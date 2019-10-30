Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41351

30 октября 2019, 15:47



Во дворах жилых домов запретили оставлять грузовики, такси и «Газели».

Запрет на стоянку во дворах транспорта, принадлежащего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, начинает действовать с 1 января 2020 года. При этом сразу после Нового года жители многоквартирных домов вряд ли увидят, что дворы стали свободнее. Пока никакая ответственность за нарушение установленного Минтрансом требования не предусмотрена. Ожидается, что она должна появиться позднее. Фото @norilsk_news

Просмотров:154 Запрет на стоянку в нерабочее время на территории жилых районов для транспорта, который используется для грузовых и коммерческих перевозок, вводит Минтранс России, сообщает sibdom.ru. Эти транспортные средства должны храниться на специально оборудованных парковках. Причём эти места для стоянки должны размещаться за пределами жилых районов. Такие требования установлены приказом Минтранса России от 17 мая 2018 года.Запрет на стоянку во дворах транспорта, принадлежащего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, начинает действовать с 1 января 2020 года. При этом сразу после Нового года жители многоквартирных домов вряд ли увидят, что дворы стали свободнее. Пока никакая ответственность за нарушение установленного Минтрансом требования не предусмотрена. Ожидается, что она должна появиться позднее.Фото @norilsk_news