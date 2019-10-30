Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41352

30 октября 2019, 15:50



В Дудинском порту изъяли шесть тонн баранины с истекшим сроком годности.

Управлением Россельхознадзора принято решение об утилизации небезопасного продукта. Владельцу мяса выдано предписание устранить выявленное нарушение.

Просмотров:103 Инспекторы ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, проверяя речное судно из Красноярска, задержали шесть тонн баранины с истекшим сроком годности. Груз предназначался индивидуальному предпринимателю, работающему в Норильске, для реализации через розничную сеть.Управлением Россельхознадзора принято решение об утилизации небезопасного продукта. Владельцу мяса выдано предписание устранить выявленное нарушение.