Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41353

30 октября 2019, 16:27



Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».

«Руками женщины» - это фестиваль декоративно-прикладного искусства, этнографии, народных промыслов, Handmade, показы этномоды, фотовыставки, концерты с этнографическими коллективами. В качестве организатора выступает Интернациональный союз женщин. Организаторы сообщают: в рамках фестиваля будет представлена фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой зрителям предложат более 170 фотографий, сделанных в 32 странах. Отдельным блоком на фестивале будут представлены конкурсные работы женщин–осуждённых, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ). Реабилитация и социальная адаптация осуждённых — это социально значимая проблема, которая требует консолидации государства и общественных институтов. Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений из регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии. Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru. Каждому участнику будет вручён диплом участника второго Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». По итогам фестиваля 15 лучших мастеров получат кубки победителя фестиваля и ценные подарки. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом. Оргкомитет: тел.: +7 (968) 441-84-51, +7 (967) 148-38-32, e-mail: info@handswomen.ru, iwuorg@gmail.com.

Просмотров:86 Фестиваль пройдёт 3-4 ноября в московском Конгресс-центре ЦМТ. На него съедутся мастера в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежья.«Руками женщины» - это фестиваль декоративно-прикладного искусства, этнографии, народных промыслов, Handmade, показы этномоды, фотовыставки, концерты с этнографическими коллективами. В качестве организатора выступает Интернациональный союз женщин.Организаторы сообщают: в рамках фестиваля будет представлена фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой зрителям предложат более 170 фотографий, сделанных в 32 странах. Отдельным блоком на фестивале будут представлены конкурсные работы женщин–осуждённых, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ). Реабилитация и социальная адаптация осуждённых — это социально значимая проблема, которая требует консолидации государства и общественных институтов.Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений из регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru.Каждому участнику будет вручён диплом участника второго Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». По итогам фестиваля 15 лучших мастеров получат кубки победителя фестиваля и ценные подарки. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом.Оргкомитет: тел.: +7 (968) 441-84-51, +7 (967) 148-38-32, e-mail: info@handswomen.ru, iwuorg@gmail.com.