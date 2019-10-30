Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41354

30 октября 2019, 16:39



Первую в Норильске «Школу предпринимательства» окончили 19 бизнесменов.

Обучение велось сертифицированным тренером и приглашёнными экспертами на базе Агентства развития Норильска и Норильского государственного индустриального института. В течение пяти дней предприниматели анализировали существующие модели маркетинга предприятий, рассматривали возможность её интеграции с SMM-технологиями, оценивали кадровую политику предприятия и разрабатывали методы её совершенствования. Отдельное внимание уделялось управлению активами - в том числе товарно-материальными ресурсами - и обязательствами. Заключительный тренинг был посвящён подготовке бухгалтерских отчётов и финансовому планированию, осуществлению на их основе оценки бизнеса. В ходе тренингов обсуждались практические бизнес-кейсы, что позволило предпринимателям по-новому взглянуть на подходы к организации собственного дела. По итогам тренингов предприниматели предложили провести отдельные встречи для детального обсуждения вопросов выбора франшиз, управления инвестиционным портфелем и подготовки финансово-экономических моделей проектов. АРН организовало обучение для более чем 150 потенциальных, начинающих и действующих бизнесменов. До конца года планируются ещё два тренинга, посвящённых возможностям финансовой поддержки, юридическим аспектам предпринимательства и подбору системы налогообложения с учётом специфики бизнеса.

Просмотров:80 На прошлой неделе завершился первый цикл тренингов в рамках образовательной программы ОА «Корпорация развития МСП» - «Школа предпринимательства», сообщает Агентство развития Норильска. Учениками «Школы» стали 23 представителя бизнеса, а полный образовательный курс прошли 19 предпринимателей из различных отраслей, желающие качественно развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.Обучение велось сертифицированным тренером и приглашёнными экспертами на базе Агентства развития Норильска и Норильского государственного индустриального института.В течение пяти дней предприниматели анализировали существующие модели маркетинга предприятий, рассматривали возможность её интеграции с SMM-технологиями, оценивали кадровую политику предприятия и разрабатывали методы её совершенствования. Отдельное внимание уделялось управлению активами - в том числе товарно-материальными ресурсами - и обязательствами. Заключительный тренинг был посвящён подготовке бухгалтерских отчётов и финансовому планированию, осуществлению на их основе оценки бизнеса. В ходе тренингов обсуждались практические бизнес-кейсы, что позволило предпринимателям по-новому взглянуть на подходы к организации собственного дела.По итогам тренингов предприниматели предложили провести отдельные встречи для детального обсуждения вопросов выбора франшиз, управления инвестиционным портфелем и подготовки финансово-экономических моделей проектов.АРН организовало обучение для более чем 150 потенциальных, начинающих и действующих бизнесменов. До конца года планируются ещё два тренинга, посвящённых возможностям финансовой поддержки, юридическим аспектам предпринимательства и подбору системы налогообложения с учётом специфики бизнеса.