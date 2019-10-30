Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41355

30 октября 2019, 16:48



Норильчанин попался на взятке судебному приставу.



Просмотров:91 Все произошло в июле 2019 года. 38-летний норильчанин передал 100 тысяч рублей судебному приставу, чтобы тот не принимал мер к исполнению решения суда о приостановлении деятельности принадлежащего ему кафе. На суде мужчина вину признал полностью. Учитывая его содействие следствию, ему назначили наказание в виде штрафа - 1,2 млн. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.