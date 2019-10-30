Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41356

30 октября 2019, 16:50



Доходы в бюджет Норильска превысили расходы более чем на 118 миллионов рублей. Впервые с 2010 года наш бюджет стал профицитным.

- Сложившаяся за девять месяцев текущего года конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась благоприятной – говорит Инна Закирьяева. - Увеличению доходов в бюджет города в немалой степени способствовал рост цен на драгметаллы. Было отмечено увеличение стоимости палладия – более 40% от запланированного уровня. В третьем квартале существенно подорожал никель. Текущая динамика макроэкономических показателей и фактическое исполнение за девять месяцев продиктовали необходимость корректировки плановых доходных источников. Общий объём налоговых и неналоговых доходов в бюджет в текущем году увеличился на 1,2 миллиарда рублей. Рост поступлений по налогу на прибыль организаций составил почти два миллиарда. Также увеличиваются доходы от использования муниципального имущества – более чем на 30 миллионов рублей. Вместе с тем в текущей корректировке учтён возврат из бюджета «Норникеля» переплаты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Планируемая сумма возврата составит 641 миллион рублей. В этом году ожидается снижение поступлений на 112 миллионов рублей в муниципальный дорожный фонд за счёт уменьшения платежей по возмещению вреда автомобильным дорогам. Также в корректировке бюджета уточняется безвозмездное поступление из краевого бюджета. Объём увеличится более чем на 200 миллионов рублей. Корректировка бюджета предполагает изменение собственных доходных источников, направление дополнительных доходов на социально значимые расходы и перераспределение внутренних бюджетных ресурсов. Также удастся не привлекать в бюджет дополнительные заёмные средства. Увеличатся и планируемые остатки средств на конец года, которые будут учтены в расходной части бюджета на 2020 год. Таким образом, после корректировки бюджета основные параметры будут выглядеть так: доходы – 19,8 миллиарда рублей, расходы 19,7 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит более 118 миллионов рублей. Параметры планового периода 2021-2022 годов в целом не меняются.

Просмотров:100 На 16-й сессии Норильского городского Совета начальник финансового управления администрации города Инна Закирьяева рассказала о состоянии городского бюджета по итогам девяти месяцев текущего года и о перспективах на 2020 и 2021 годы. Руководитель пояснила, что исполнение бюджета в 2019 году происходит стабильно.- Сложившаяся за девять месяцев текущего года конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась благоприятной – говорит Инна Закирьяева. - Увеличению доходов в бюджет города в немалой степени способствовал рост цен на драгметаллы. Было отмечено увеличение стоимости палладия – более 40% от запланированного уровня. В третьем квартале существенно подорожал никель. Текущая динамика макроэкономических показателей и фактическое исполнение за девять месяцев продиктовали необходимость корректировки плановых доходных источников. Общий объём налоговых и неналоговых доходов в бюджет в текущем году увеличился на 1,2 миллиарда рублей. Рост поступлений по налогу на прибыль организаций составил почти два миллиарда. Также увеличиваются доходы от использования муниципального имущества – более чем на 30 миллионов рублей. Вместе с тем в текущей корректировке учтён возврат из бюджета «Норникеля» переплаты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Планируемая сумма возврата составит 641 миллион рублей.В этом году ожидается снижение поступлений на 112 миллионов рублей в муниципальный дорожный фонд за счёт уменьшения платежей по возмещению вреда автомобильным дорогам. Также в корректировке бюджета уточняется безвозмездное поступление из краевого бюджета. Объём увеличится более чем на 200 миллионов рублей.Корректировка бюджета предполагает изменение собственных доходных источников, направление дополнительных доходов на социально значимые расходы и перераспределение внутренних бюджетных ресурсов. Также удастся не привлекать в бюджет дополнительные заёмные средства. Увеличатся и планируемые остатки средств на конец года, которые будут учтены в расходной части бюджета на 2020 год. Таким образом, после корректировки бюджета основные параметры будут выглядеть так: доходы – 19,8 миллиарда рублей, расходы 19,7 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит более 118 миллионов рублей. Параметры планового периода 2021-2022 годов в целом не меняются.