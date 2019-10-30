Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41357

30 октября 2019, 18:20



Сегодня в Норильске почтили память жертв политических репрессий.

В скорбный день в митинге на «Норильской Голгофе» приняли участие и. о. заместителя главы города Норильска по социальной политике Светлана Бабурина, депутат горсовета Ирик Низамеев, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева, председатель Общества защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст. На митинге присутствовали и десятки юных норильчан. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел отслужил у православной часовни заупокойную литию в память о жертвах Норильлага. Сотни гвоздик горожане принесли к поминальному Кресту, под которым покоятся останки тех, кто был в годы репрессий захоронен на старом погосте, где сейчас находится мемориал «Норильская Голгофа». Цветы возложили и к памятнику «Жертвам Норильлага» в музейном сквере. Этот монумент, опоясанный символическим кольцом из сомкнутых рук политзаключённых, участников восстания 1953 года, был открыт ровно 15 лет назад. Члены Общества защиты жертв политических репрессий были приглашены на поминальный обед и концерт, который для них уже не первый год от всей души готовят педагоги Норильской детской музыкальной школы. Фото Ирины Яринской

Просмотров:183 В этот день 45 лет назад в мордовских и пермских лагерях акциями протеста против политических репрессий и бесчеловечного обращения с заключёнными в Советском Союзе был впервые отмечен День политзаключённого. В Норильске, построенном на крови десятков тысяч репрессированных, недели памяти проводятся уже более четверти века, а 30 октября на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» с 1990 года поминают погибших. По словам организаторов Дня памяти - специалистов Музея Норильска - «всё это было бы невозможно без активной гражданской позиции горожан и поддержке администрации города Норильска и «Норникеля».В скорбный день в митинге на «Норильской Голгофе» приняли участие и. о. заместителя главы города Норильска по социальной политике Светлана Бабурина, депутат горсовета Ирик Низамеев, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева, председатель Общества защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст. На митинге присутствовали и десятки юных норильчан.Епископ Норильский и Туруханский Агафангел отслужил у православной часовни заупокойную литию в память о жертвах Норильлага. Сотни гвоздик горожане принесли к поминальному Кресту, под которым покоятся останки тех, кто был в годы репрессий захоронен на старом погосте, где сейчас находится мемориал «Норильская Голгофа».Цветы возложили и к памятнику «Жертвам Норильлага» в музейном сквере. Этот монумент, опоясанный символическим кольцом из сомкнутых рук политзаключённых, участников восстания 1953 года, был открыт ровно 15 лет назад. Члены Общества защиты жертв политических репрессий были приглашены на поминальный обед и концерт, который для них уже не первый год от всей души готовят педагоги Норильской детской музыкальной школы.Фото Ирины Яринской