Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41358

30 октября 2019, 18:39



Чтобы с 2020 года неработающие пенсионеры могли получать региональную социальную доплату к пенсии, им необходимо уже сейчас обратиться в Пенсионный фонд.

Для того чтобы получать региональную социальную доплату с января 2020 года, пенсионерам, чей доход не превышает 10 039 рублей, нужно до конца 2019 года обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с аналогичным заявлением. Для получения региональной доплаты к пенсии обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации не нужно. Назначением региональной социальной доплаты занимаются органы социальной защиты, а также центры обслуживания населения на дому — сотрудники придут к гражданам с заявлениями. Если гражданин отбывает наказание, он обращается в администрацию данного учреждения.

Просмотров:206 Напомним, общая сумма пенсии не может быть ниже величины прожиточного минимума. В Красноярском крае в 2020 году он составит 10 039 рублей. Это выше аналогичного федерального показателя — 9 311 рублей. До сих пор пенсионерам для назначения федеральной социальной доплаты к пенсии необходимо подать соответствующее заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда России.Для того чтобы получать региональную социальную доплату с января 2020 года, пенсионерам, чей доход не превышает 10 039 рублей, нужно до конца 2019 года обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с аналогичным заявлением. Для получения региональной доплаты к пенсии обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации не нужно.Назначением региональной социальной доплаты занимаются органы социальной защиты, а также центры обслуживания населения на дому — сотрудники придут к гражданам с заявлениями. Если гражданин отбывает наказание, он обращается в администрацию данного учреждения.