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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:39 Чтобы с 2020 года неработающие пенсионеры могли получать региональную социальную доплату к пенсии, им необходимо уже сейчас обратиться в Пенсионный фонд.
18:20 Сегодня в Норильске почтили память жертв политических репрессий.
16:50 Доходы в бюджет Норильска превысили расходы более чем на 118 миллионов рублей. Впервые с 2010 года наш бюджет стал профицитным.
16:48 Норильчанин попался на взятке судебному приставу.
16:39 Первую в Норильске «Школу предпринимательства» окончили 19 бизнесменов.
16:27 Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».
15:50 В Дудинском порту изъяли шесть тонн баранины с истекшим сроком годности.
15:47 Во дворах жилых домов запретили оставлять грузовики, такси и «Газели».
14:23 С 1 ноября устанавливается специальный правовой статус паломника.
14:22 Рунет защитят от внешних угроз.
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