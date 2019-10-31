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31 октября 2019, 12:40



Председатель Молодёжного парламента Норильска провёл открытый урок для школьников ко Дню народного единства.

⠀ В процессе беседы завязалась дискуссия. Старшеклассников интересовали вопросы от развития молодёжного парламентаризма до историй личных достижений. В заключение встречи Роман Потапенко отметил: «День народного единства — это дань глубокого уважения к тем знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм помогал нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить российское государство. Никогда не забывайте историю своего государства и будьте неравнодушными активными людьми». ⠀ Педагоги школы № 13 уделяют особое внимание патриотическому воспитанию детей, в частности, здесь работает музей боевой славы, а в преддверии памятных дат проводятся просветительские мероприятия. Фото Эльвиры Бикбердиной

Просмотров:36 В преддверии праздника председатель Молодёжного парламента города Норильска Роман Потапенко провёл урок гражданственности в школе № 13 и рассказал ребятам об истории возникновения праздника, раскрыл содержание понятий «гражданская активность» и «долг».В процессе беседы завязалась дискуссия. Старшеклассников интересовали вопросы от развития молодёжного парламентаризма до историй личных достижений.В заключение встречи Роман Потапенко отметил: «День народного единства — это дань глубокого уважения к тем знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм помогал нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить российское государство. Никогда не забывайте историю своего государства и будьте неравнодушными активными людьми».Педагоги школы № 13 уделяют особое внимание патриотическому воспитанию детей, в частности, здесь работает музей боевой славы, а в преддверии памятных дат проводятся просветительские мероприятия.Фото Эльвиры Бикбердиной