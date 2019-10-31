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31 октября 2019, 12:41



На лечение Лаврентия Сорокина норильчане собрали более 50 тысяч рублей.

Заслуженного артиста России в норильском театре помнят многие. Сергей Ребрий, проработавший рука об руку с Лаврентием Сорокиным более 17 лет, и сейчас созванивается с коллегой и другом. «Лаврентий – это замечательный человек и замечательный актёр. Он всегда был верен театру, верен своему призванию. Сейчас ему очень сложно, но в телефонных разговорах он немногословен. Говорит мне: «Терплю. Держусь», – рассказал Сергей Ребрий. Фото Александра Харитонова

Просмотров:31 Квартирник под названием «Про любовь» собрал в стенах норильской Маяковки чуть больше полусотни слушателей. Актёры пели песни, читали стихи и монологи. Все произведения – о самом возвышенном чувстве в мире о любви. Завершилась встреча пьесой «Класс Бента Бончева».Заслуженного артиста России в норильском театре помнят многие. Сергей Ребрий, проработавший рука об руку с Лаврентием Сорокиным более 17 лет, и сейчас созванивается с коллегой и другом.«Лаврентий – это замечательный человек и замечательный актёр. Он всегда был верен театру, верен своему призванию. Сейчас ему очень сложно, но в телефонных разговорах он немногословен. Говорит мне: «Терплю. Держусь», – рассказал Сергей Ребрий.Фото Александра Харитонова