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31 октября 2019, 13:07



Лучший в мире: мастер-косторез из Дудинки стал победителем международного конкурса.

В конце октября на Колыме подвели итоги II Международного фестиваля «Косторезное искусство народов мира», который проводился три дня и собрал более тысячи работ. Свои произведения в Магадане представили 85 мастеров из разных уголков России, а также Норвегии, Аляски, Швеции, Китая, Финляндии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Таймыр на Колыме представлял мастер резьбы по кости Городского центра народного творчества из Дудинки Вячеслав Бетти. Мастера не только продемонстрировали в Магадане свои произведения, но и провели мастер-классы, поделившись секретами своей работы. Призовые места на фестивале присуждались в восьми номинациях, таймырский мастер оказался вне конкурса. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:154 Гран-при II Международного фестиваля «Косторезное искусство народов мира» в Магадане получил Вячеслав Бетти из Дудинки, сообщает портал magadanpravda.ru.В конце октября на Колыме подвели итоги II Международного фестиваля «Косторезное искусство народов мира», который проводился три дня и собрал более тысячи работ.Свои произведения в Магадане представили 85 мастеров из разных уголков России, а также Норвегии, Аляски, Швеции, Китая, Финляндии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Таймыр на Колыме представлял мастер резьбы по кости Городского центра народного творчества из Дудинки Вячеслав Бетти.Мастера не только продемонстрировали в Магадане свои произведения, но и провели мастер-классы, поделившись секретами своей работы. Призовые места на фестивале присуждались в восьми номинациях, таймырский мастер оказался вне конкурса.Фото Дениса Кожевникова