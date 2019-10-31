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31 октября 2019, 14:29



Сегодня Всемирный день городов. Сколько их в Красноярском крае и соседних с ним республиках, и входит ли хоть один из них в список городов, желанных для переезда?

Второй по численности город Красноярья - Норильск. По данным управления экономики Администрации города, на январь 2019 года в нём насчитывалось 181 656 жителей. Начиная с 2016 года ежегодная численность населения Норильска стабильно растёт. Ещё с начала 1990-х по постановлению правительства Норильск отнесён к территориям с регламентированным посещением для иностранных граждан. И решение о согласовании въезда иностранцев на наш город по ходатайству принимающих организаций принимает отдел ФСБ России в городе Норильске. В Хакасии и Тыве, соседних с Красноярьем республиках, по пять городов. В Хакасии городских жителей 334 409 человек, это 62% населения республики. Самый крупный город - Абакан, здесь живут 186 201 человек. Самый маленький - Сорск, в нём 11 308 человек. В Тыве 156 701 человек, это 48% населения региона. Самый крупный город - Кызыл, население - 117 904 человека, в самом маленьком - Туране - 4 881 жителей. В России сегодня более тысячи городов. И большая часть из них - малые, где живут не более 50 тысяч человек. Городов-миллионников в нашей стране 16, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар. В этих городах проживает почти четверть населения страны. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство жителей российских городов не задумываются о переезде. Лишь четверть участников опроса заявили, что подумывали о перспективах выбрать для жизни другой город страны. Меньше всего поменять место жительства готовы москвичи и петербуржцы, среди них легки на подъём лишь по 12%. Согласно данным социологов, лидером рейтинга желанных для переезда городов оказался Санкт-Петербург, здесь хотели бы обосноваться 15% россиян. Москва заняла второе место с 8% желающих. Замкнул тройку лидеров Краснодар - 6%. Также в список городов, куда готовы переехать жители других населённых пунктов страны, вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Севастополь, Казань и Тюмень. Фото Ирины Яринской

Просмотров:152 По данным Красноярскстатата, в нашем крае - 23 города, на начало этого года в них проживало 2 048 850 человек, это 71% населения региона. Самый крупный город края - его столица, население Красноярска - 1 095 286 человек. Самый маленький - Артёмовск, в нём 1 640 жителей.Второй по численности город Красноярья - Норильск. По данным управления экономики Администрации города, на январь 2019 года в нём насчитывалось 181 656 жителей. Начиная с 2016 года ежегодная численность населения Норильска стабильно растёт. Ещё с начала 1990-х по постановлению правительства Норильск отнесён к территориям с регламентированным посещением для иностранных граждан. И решение о согласовании въезда иностранцев на наш город по ходатайству принимающих организаций принимает отдел ФСБ России в городе Норильске.В Хакасии и Тыве, соседних с Красноярьем республиках, по пять городов. В Хакасии городских жителей 334 409 человек, это 62% населения республики. Самый крупный город - Абакан, здесь живут 186 201 человек. Самый маленький - Сорск, в нём 11 308 человек. В Тыве 156 701 человек, это 48% населения региона. Самый крупный город - Кызыл, население - 117 904 человека, в самом маленьком - Туране - 4 881 жителей.В России сегодня более тысячи городов. И большая часть из них - малые, где живут не более 50 тысяч человек. Городов-миллионников в нашей стране 16, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар. В этих городах проживает почти четверть населения страны.Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство жителей российских городов не задумываются о переезде. Лишь четверть участников опроса заявили, что подумывали о перспективах выбрать для жизни другой город страны. Меньше всего поменять место жительства готовы москвичи и петербуржцы, среди них легки на подъём лишь по 12%.Согласно данным социологов, лидером рейтинга желанных для переезда городов оказался Санкт-Петербург, здесь хотели бы обосноваться 15% россиян. Москва заняла второе место с 8% желающих. Замкнул тройку лидеров Краснодар - 6%. Также в список городов, куда готовы переехать жители других населённых пунктов страны, вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Севастополь, Казань и Тюмень.Фото Ирины Яринской