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31 октября 2019, 14:56



42 года в любви и согласии. Семья Мерзляковых получила медаль «За любовь и верность».

- Пышной свадьбы не было. Сходили просто расписались - и всё. У нас даже фотографий нет. О чём сейчас, конечно, супруга жалеет, - рассказывает Сергей Мерзляков. За первые пять лет брака в семье родились две красавицы-дочки Наталья и Татьяна. Сергей успел отслужить в армии. А в 1982 году семейство Мерзляковых переехало на постоянное место жительства в Норильск. Здесь тогда уже жили родственники Светланы. В их семейной жизни, говорят, было разное, но, несмотря на все тяготы и трудности, они смогли сохранить свою любовь, и вместе уже 42 года. Хотя без ссор не обходилось. - Просто надо уступать, понимать друг друга и обязательно искать компромиссы. Без этого – никак, - делятся секретами семейного счастья Мерзляковы. Почти всю жизнь Светлана работает в детском саду «Родничок», Сергей – в «Норильскникельремонте». Оба - ветераны труда Красноярского края. Сегодня дочерям 42 и 38 лет, они сами уже мамы. Теперь Светлана и Сергей растят внуков - их четверо, все мальчишки. Самому младшему 7 лет, он уже школьник, самому старшему – 20, студент 3-го курса Норильского государственного индустриального института. За то, что супруги столько лет хранят свои чувства и трепетное отношение друг к другу, они получили медаль «За любовь и верность». Заслуженную награду и диплом супругам вручил глава города Ринат Ахметчин. По его словам, такие семьи являются примером для современной молодёжи. - Такую награду в нашем городе стали вручать с 2008 года. За это время медали получили 11 семей. Это всегда сложный выбор, но вы оказались самими достойными претендентами, так как вы прекрасная дружная семья, - сказал, поздравляя героев, глава города Ринат Ахметчин. Такие медали вручаются супругам, прожившим в браке 25 и более лет, за развитие и сохранение нравственных, духовных и семейных традиций. Главы муниципалитетов выдвигают кандидатуры претендентов на награждение руководителям региона. Те, в свою очередь, наиболее ярких и достойных продвигают на федеральный уровень. В этом году от Норильска было представлено 80 семейных пар. Из них к награде представили семью Мерзляковых. Они вошли в семерку семей от Красноярского края, отобранных на федеральный уровень. Для сравнения, в прошлом году кандидатов от Норильска на подобную награду было 127, и только одна семья была удостоена высокого звания. Положение о медали «За любовь и верность» утверждено в 2008 году организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской федерации. Как правило, вручают её 8 июля, в День семьи. Но летом семейство Мерзляковых было в отпуске. И вот сейчас награда нашла своих героев. Награждение продолжилось дружным чаепитием, где за чашечкой чая вместе с главой города, супруги рассказывали о ценностях своей семьи, о своих традициях - находить в плотном рабочем графике время, чтобы провести выходные вместе. Семейные отношения Сергея и Светланы Мерзляковых - отличный пример не только для их детей и внуков, но и для молодёжи, как надо строить семью. - Меня гордость разбирает. Очень приятно, что наша семья получила такую медаль. А это ещё раз подтверждает, что мы всё делаем правильно. Любим, ценим и уважаем друг друга. Чего и желаем всем норильским семьям, - говорит Светлана Мерзлякова. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:124 Их история любви началась в сентябре 1976 года в Бердске Новосибирской области. Светлана была старшеклассницей, Сергей уже окончил школу. Он жил на соседней улице, куда Светлана постоянно бегала к своей подружке-однокласснице. И, как говорит женщина, ей он понравился с первого взгляда. Почти через год в Бердске зарегистрировали новую семью.- Пышной свадьбы не было. Сходили просто расписались - и всё. У нас даже фотографий нет. О чём сейчас, конечно, супруга жалеет, - рассказывает Сергей Мерзляков.За первые пять лет брака в семье родились две красавицы-дочки Наталья и Татьяна. Сергей успел отслужить в армии. А в 1982 году семейство Мерзляковых переехало на постоянное место жительства в Норильск. Здесь тогда уже жили родственники Светланы.В их семейной жизни, говорят, было разное, но, несмотря на все тяготы и трудности, они смогли сохранить свою любовь, и вместе уже 42 года. Хотя без ссор не обходилось.- Просто надо уступать, понимать друг друга и обязательно искать компромиссы. Без этого – никак, - делятся секретами семейного счастья Мерзляковы.Почти всю жизнь Светлана работает в детском саду «Родничок», Сергей – в «Норильскникельремонте». Оба - ветераны труда Красноярского края.Сегодня дочерям 42 и 38 лет, они сами уже мамы. Теперь Светлана и Сергей растят внуков - их четверо, все мальчишки. Самому младшему 7 лет, он уже школьник, самому старшему – 20, студент 3-го курса Норильского государственного индустриального института.За то, что супруги столько лет хранят свои чувства и трепетное отношение друг к другу, они получили медаль «За любовь и верность».Заслуженную награду и диплом супругам вручил глава города Ринат Ахметчин. По его словам, такие семьи являются примером для современной молодёжи.- Такую награду в нашем городе стали вручать с 2008 года. За это время медали получили 11 семей. Это всегда сложный выбор, но вы оказались самими достойными претендентами, так как вы прекрасная дружная семья, - сказал, поздравляя героев, глава города Ринат Ахметчин.Такие медали вручаются супругам, прожившим в браке 25 и более лет, за развитие и сохранение нравственных, духовных и семейных традиций. Главы муниципалитетов выдвигают кандидатуры претендентов на награждение руководителям региона. Те, в свою очередь, наиболее ярких и достойных продвигают на федеральный уровень. В этом году от Норильска было представлено 80 семейных пар. Из них к награде представили семью Мерзляковых. Они вошли в семерку семей от Красноярского края, отобранных на федеральный уровень. Для сравнения, в прошлом году кандидатов от Норильска на подобную награду было 127, и только одна семья была удостоена высокого звания.Положение о медали «За любовь и верность» утверждено в 2008 году организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской федерации. Как правило, вручают её 8 июля, в День семьи. Но летом семейство Мерзляковых было в отпуске. И вот сейчас награда нашла своих героев.Награждение продолжилось дружным чаепитием, где за чашечкой чая вместе с главой города, супруги рассказывали о ценностях своей семьи, о своих традициях - находить в плотном рабочем графике время, чтобы провести выходные вместе.Семейные отношения Сергея и Светланы Мерзляковых - отличный пример не только для их детей и внуков, но и для молодёжи, как надо строить семью.- Меня гордость разбирает. Очень приятно, что наша семья получила такую медаль. А это ещё раз подтверждает, что мы всё делаем правильно. Любим, ценим и уважаем друг друга. Чего и желаем всем норильским семьям, - говорит Светлана Мерзлякова.Фото Дениса Кожевникова