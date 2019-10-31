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31 октября 2019, 15:04



Пятый сезон в Норильском реабилитационном центре «Виктория» работает группа раннего вмешательства «Лекотека».

Фото с официального сайта центра «Виктория»

Просмотров:147 По уставу центр должен обслуживать детей в возрасте от 0. И родители малышей, которые ещё не имеют инвалидности и даже диагноза, но особенности умственного и психического развития уже проявляются, могут обратиться за консультацией по воспитанию особого ребёнка в «Викторию». А примерно с полутора лет такой ребёнок может посещать группу раннего вмешательства - ведь очень важно начать занятия с психологом, дефектологом и логопедом как можно раньше, до того, как будет присвоен статус инвалида.Фото с официального сайта центра «Виктория»