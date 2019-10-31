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31 октября 2019, 15:28



Житель Дудинки получил полгода исправительных работ за хранение в гараже краснокнижных осетров.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ. Также 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства до погашения ущерба. Фото 24.мвд.рф

Просмотров:116 Гараж с рыбой в посёлке Байкаловск обнаружили полицейские вместе с военнослужащими пограничных войск ФСБ во время рейда. Там 49-летний житель Дудинки хранил 26 сибирских осетров. Рыба этой породы занесена в Красную книгу. Ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова, - более 4 миллионов рублей.Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ. Также 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства до погашения ущерба.Фото 24.мвд.рф