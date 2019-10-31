Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41366

31 октября 2019, 15:53



В эти выходные в Норильске стартует чемпионат города по мини-футболу.

В эту субботу, 2 ноября, в первом туре во Дворце спорта «Арктика» в 12.00 встретятся команды «Мотор» и «Арктика», в 19.30 – «Ремонтник» и «Надежда». На следующий день на этой же площадке сыграют «Медный завод» и «Норильский никель-М» (12.00), а в Доме спорта БОКМО - «Океан» и «Строитель» (18.30). Ещё 14 команд на следующей неделе подключатся в борьбу в первенстве Второй лиги, где игры пройдут в один круг. Также все участники сезона разыграют Кубок Норильска. Завершится сезон в апреле-мае. Добавим, что действующим чемпионом города является «Ремонтник». Он же является обладателем Кубка Норильска прошлого сезона. Фото с сайта mfcnornik.ru

Просмотров:155 В нынешнем розыгрыше Первой лиги примут участие восемь команд: «Арктика», «Мотор», «Медный завод», «Ремонтник», «Надежда», «Норильский никель-М», «Строитель» и «Океан». Сильнейших выявят в два круга.В эту субботу, 2 ноября, в первом туре во Дворце спорта «Арктика» в 12.00 встретятся команды «Мотор» и «Арктика», в 19.30 – «Ремонтник» и «Надежда». На следующий день на этой же площадке сыграют «Медный завод» и «Норильский никель-М» (12.00), а в Доме спорта БОКМО - «Океан» и «Строитель» (18.30).Ещё 14 команд на следующей неделе подключатся в борьбу в первенстве Второй лиги, где игры пройдут в один круг.Также все участники сезона разыграют Кубок Норильска. Завершится сезон в апреле-мае.Добавим, что действующим чемпионом города является «Ремонтник». Он же является обладателем Кубка Норильска прошлого сезона.Фото с сайта mfcnornik.ru