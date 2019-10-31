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31 октября 2019, 17:03

Уже в субботу в Талнахе пассажиры будут садиться в автобусы на новых остановочных пунктах.


Со 2 ноября изменится схема движения транспорта в районе автовокзала Талнаха. По словам Павла Пискунова, начальника отдела транспорта управления городского хозяйства, решение о переносе остановки от Строителей, 4а, на привокзальную площадь было принято транспортной комиссией после многочисленных обращений жителей района и самих перевозчиков. Главные аргументы, которыми руководствовались специалисты, – это безопасность и удобство пассажиров.
- В начале года произошло несколько инцидентов, в том числе и случай, когда на этой площади автобус наехал на ногу пассажира, – рассказывает Павел Пискунов. – Площадь около Строителей, 4а, была заставлена автомобилями, и автобусы не могли безопасно подъезжать к остановочной площадке. По закону в случае, если безопасная высадка пассажиров не обеспечивается, то перевозчик имеет право вообще там не останавливаться. Ситуация, которая сложилась в Талнахе, требовала комплексного подхода и пересмотра схем организации движения на остановке «Торговый центр» в Талнахе. Транспортная комиссия дала поручение «Норильскавтодору» обустроить в летний период перрон и посадочные площадки. Таким образом, появилась возможность грамотно организовать здесь движение транспорта, в том числе и общественного.
До недавнего времени автобусы высаживали пассажиров не на перроне, а практически в чистом поле, что небезопасно для людей. Сейчас здесь организован перрон для коммерческих маршрутов 27К, 26К, 30К, а также отдельные платформы для автобусов НПОПАТ, следующих по маршрутам 23, 24 и площадка для высадки пассажиров. Они расположены на одной территории, недалеко друг от друга, и пассажиры, приехавшие из Норильска, пройдя пять метров, могут пересесть на нужный талнахский маршрут. Также схема работает и в обратном направлении, она безопасна и исключает передвижение людей по проезжей части.
По новой схеме большая часть автобусов начнёт ездить со 2 ноября, но уже сейчас на неё перешли маршрутки 26К.
Чтобы не стоять на морозе в ожидании автобусов, горожанам и жителям района предлагают пользоваться действующими на территории информационными сервисами, которые позволяют отследить время прибытия транспортного средства к остановочному пункту.
Евгений Болгов, начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» пояснил, что в этом году подрядчики оборудовали посадочную площадку, совмещённую с тротуаром, установили дорожные знаки «Автобусная остановка», сделали поребрики, а тротуаротсыпали щебнем. Работы по обустройству посадочной площадки продолжатся и в следующем году. В 2020-м площадку заасфальтируют.
Фото Елены Белаловой
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