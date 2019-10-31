Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41368

31 октября 2019, 17:10



Ребята из «Виктории» - на Всемирном парамузыкальном фестивале.

Работа Ангелины Зуевой и Руслана Жижова в жанре песочной анимации была отобрана советом фестиваля из огромного числа заявок, поданных из 85 субъектов Федерации и ряда стран с разных континентов. В числе участников, например, Испания и Руанда. По результатам заочного конкурсного отбора на фестиваль приглашены 25 команд, работающих в таких жанрах, как вокал (академический, народный, эстрадно-джазовый), жестовое пение, художественное слово, мелодекламация, инструментальное исполнительство (фортепиано, народные, духовые, ударные и струнные инструменты), танец (модерн, народный, бальный, балет, танец на колясках), пластический номер, музыкальный театр, цирк и песочная анимация. Первый гала-концерт состоялся 29 октября в Калужском областном драматическом театре, второй пройдёт 1 ноября в Костромском концертно-выставочном центре «Губернский». Финиширует фестиваль в подмосковном зале «Барвиха Luxury Village» 7 ноября. На концертах песочная анимация воспитанников «Виктории» сопровождает танец ребят с ограниченными возможностями здоровья из Симферополя. На сцене особых артистов поддерживают региональные творческие коллективы, в том числе эстрадно-симфонические оркестры, ансамбли народных инструментов, коллективы современного и классического танца, вокальные группы. Всемирный парамузыкальный фестиваль учреждён в 2009 году и, по словам устроителей, должен продемонстрировать равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благосостояния, всемерное развитие сценических талантов, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели. Проводится при поддержке глав субъектов Российской Федерации, комитетов и комиссий Федерального Собрания и преследует гуманитарные цели на российском и международном уровнях. На фото Руслан и Ангелина (слева) с танцорами из Симферополя. Также в кадре сопровождающие ребят педагоги. Фото участников фестиваля

Просмотров:88 Во Всемирном парамузыкальном фестивале, который проходит в Калужской, Костромской и Московской областях с 28 октября по 7 ноября, принимают участие и воспитанники Норильского реабилитационного центра «Виктория».Работа Ангелины Зуевой и Руслана Жижова в жанре песочной анимации была отобрана советом фестиваля из огромного числа заявок, поданных из 85 субъектов Федерации и ряда стран с разных континентов. В числе участников, например, Испания и Руанда.По результатам заочного конкурсного отбора на фестиваль приглашены 25 команд, работающих в таких жанрах, как вокал (академический, народный, эстрадно-джазовый), жестовое пение, художественное слово, мелодекламация, инструментальное исполнительство (фортепиано, народные, духовые, ударные и струнные инструменты), танец (модерн, народный, бальный, балет, танец на колясках), пластический номер, музыкальный театр, цирк и песочная анимация.Первый гала-концерт состоялся 29 октября в Калужском областном драматическом театре, второй пройдёт 1 ноября в Костромском концертно-выставочном центре «Губернский».Финиширует фестиваль в подмосковном зале «Барвиха Luxury Village» 7 ноября. На концертах песочная анимация воспитанников «Виктории» сопровождает танец ребят с ограниченными возможностями здоровья из Симферополя.На сцене особых артистов поддерживают региональные творческие коллективы, в том числе эстрадно-симфонические оркестры, ансамбли народных инструментов, коллективы современного и классического танца, вокальные группы.Всемирный парамузыкальный фестиваль учреждён в 2009 году и, по словам устроителей, должен продемонстрировать равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благосостояния, всемерное развитие сценических талантов, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели. Проводится при поддержке глав субъектов Российской Федерации, комитетов и комиссий Федерального Собрания и преследует гуманитарные цели на российском и международном уровнях.На фото Руслан и Ангелина (слева) с танцорами из Симферополя. Также в кадре сопровождающие ребят педагоги.Фото участников фестиваля