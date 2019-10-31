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31 октября 2019, 17:14



Мост через вторую протоку реки Норильской открыт для движения транспорта.

- Заново отстроить мост было непросто, очень много времени ушло на буровые работы, пришлось учитывать и сезонный паводок, но в график уложились и мост закончили в срок, – говорит Кирилл Кривенко, главный специалист технического отдела МКУ «Норильскавтодор». – Прежнее сооружение было построено в 60-х годах прошлого века, состояло из двух пролётов и опиралось на деревянные опоры. Новое сооружение – однопролётное и стоит на прочных буронабивных сваях, которые уходят в грунт на глубину около 30 метров. Для Севера был выбран оптимальный вариант. Длина конструкции – более 24 метров, ширина – восемь, с обеих сторон от дороги идут тротуары для пешеходов. Как раз за счёт этих тротуаров новый мост стал шире прежнего почти на два метра. Гарантия на него – 50 лет. Аналогичный мост находится в районе ТЭЦ-1, подобный будет отстроен и на улице Октябрьской. Фото Ирины Яринской

Просмотров:105 Мост на автодороге к гидропорту «Валёк» был заново отстроен и заменил прежний, признанный аварийным после 50-летней службы. Работы начались в мае 2018 года, а завершились строго по графику в октябре 2019. Занималась этим проверенная красноярская организация СБП «Мост». Стоимость строительных работ составила 113 миллионов рублей.- Заново отстроить мост было непросто, очень много времени ушло на буровые работы, пришлось учитывать и сезонный паводок, но в график уложились и мост закончили в срок, – говорит Кирилл Кривенко, главный специалист технического отдела МКУ «Норильскавтодор». – Прежнее сооружение было построено в 60-х годах прошлого века, состояло из двух пролётов и опиралось на деревянные опоры. Новое сооружение – однопролётное и стоит на прочных буронабивных сваях, которые уходят в грунт на глубину около 30 метров. Для Севера был выбран оптимальный вариант.Длина конструкции – более 24 метров, ширина – восемь, с обеих сторон от дороги идут тротуары для пешеходов. Как раз за счёт этих тротуаров новый мост стал шире прежнего почти на два метра. Гарантия на него – 50 лет.Аналогичный мост находится в районе ТЭЦ-1, подобный будет отстроен и на улице Октябрьской.Фото Ирины Яринской