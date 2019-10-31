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31 октября 2019, 17:36



Медведев утвердил уровень роста тарифов на коммуналку в Красноярском крае.

В нём сообщается, что в Красноярском крае в 2020 году совокупный рост тарифов на все услуги ЖКХ не должен превысить 4,6 %. Индексация должна произойти только с 1 июля следующего года. - Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, - говорится в распоряжении. В соседних с Красноярским краем регионах рост составит: в Туве - 4,1%, на Алтае - 4,4-4,5%, в Новосибирской области - 4,9%, в Омской области - 5%, в Иркутской - 4,8%, в Хакасии - 4,6%.

Просмотров:84 Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год, в том числе жителей Красноярского края. Распоряжение премьер подписал 29 октября, 30 октября документ появился на сайте федерального Кабинета министров.В нём сообщается, что в Красноярском крае в 2020 году совокупный рост тарифов на все услуги ЖКХ не должен превысить 4,6 %. Индексация должна произойти только с 1 июля следующего года.- Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, - говорится в распоряжении.В соседних с Красноярским краем регионах рост составит: в Туве - 4,1%, на Алтае - 4,4-4,5%, в Новосибирской области - 4,9%, в Омской области - 5%, в Иркутской - 4,8%, в Хакасии - 4,6%.