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31 октября 2019, 17:43



Цены на жильё в Красноярском крае растут.

Средняя цена одного квадратного метра общей площади новых квартир по краю составляет сегодня 56 825 рублей, на вторичном рынке - 48 103 рубля. В Норильске, по данным одного из риелторских агентств, наиболее востребованы двухкомнатные квартиры. Цена, как правило, зависит от состояния жилья. Стоимость хрущёвок-однушек сегодня варьируется от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, сталинок - от 1,3 миллиона до 3 миллионов рублей. Двушка улучшенной планировки стоит от 1,1 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Как ни странно, в Талнахе квартиры дороже, чем в Норильске, на 100-200 тысяч рублей. Самые дешёвые квартиры - в Кайеркане, там однокомнатную «улучшенку» можно приобрести за 500 тысяч рублей.

Просмотров:93 По данным Красноярскстата, в III квартале 2019 года по отношению к IV кварталу 2018-го цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 4%, на вторичном рынке - на 2,9%. Причём больше всего подорожали элитные квартиры - на 4,6 %.Средняя цена одного квадратного метра общей площади новых квартир по краю составляет сегодня 56 825 рублей, на вторичном рынке - 48 103 рубля.В Норильске, по данным одного из риелторских агентств, наиболее востребованы двухкомнатные квартиры. Цена, как правило, зависит от состояния жилья. Стоимость хрущёвок-однушек сегодня варьируется от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, сталинок - от 1,3 миллиона до 3 миллионов рублей. Двушка улучшенной планировки стоит от 1,1 миллиона до 2,5 миллиона рублей.Как ни странно, в Талнахе квартиры дороже, чем в Норильске, на 100-200 тысяч рублей. Самые дешёвые квартиры - в Кайеркане, там однокомнатную «улучшенку» можно приобрести за 500 тысяч рублей.