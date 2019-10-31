Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41372

31 октября 2019, 18:02



В связи с праздничными и выходными днями в ноябре выплата пенсий будет производиться по отдельному графику.

Там, где 5 ноября будет рабочим днём, выдача пенсий, запланированная на 3 и 4 ноября, состоится 2 ноября, а далее продолжится в соответствии с обычным графиком выплат. Для почтовых отделений, где 5 ноября – выходной день, выдача пенсий, запланированная на 3 ноября, переносятся на 1 ноября, за 4 и 5 ноября – на 2 ноября, а с 6 ноября - в соответствии с обычным графиком.

Просмотров:81 Пенсии будут выдаваться с учётом режимов работы почтовых отделений.Там, где 5 ноября будет рабочим днём, выдача пенсий, запланированная на 3 и 4 ноября, состоится 2 ноября, а далее продолжится в соответствии с обычным графиком выплат.Для почтовых отделений, где 5 ноября – выходной день, выдача пенсий, запланированная на 3 ноября, переносятся на 1 ноября, за 4 и 5 ноября – на 2 ноября, а с 6 ноября - в соответствии с обычным графиком.