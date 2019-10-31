Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41373

31 октября 2019, 18:04



Соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический» подписано между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и инвесторами.



Просмотров:76 Документ подтверждает намерение предпринимателей вложить средства в развитие проектов, входящих в туркластер. АРН выступает координатором проекта, АРБ – оператором, который будет оказывать поддержку предпринимателям: от льготного финансирования и разработки бизнес-планов до предоставления экспертов, проведения маркетинговых исследований и софинансирования информационных компаний проектов участников в соотношении 5% -затраты участника, 95% - средства АРБ. Общий объём инвестиций в рамках соглашения – почти 700 млн рублей. В соглашении участвуют 17 инвесторов: трое представляют Таймыр, один – Москву, остальные – Норильск.