Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41374

31 октября 2019, 18:36



В Норильской епархии начался фестиваль «Благовест Таймыра - 2019».

1 ноября состоится урок-экскурсия для школьников и студентов педагогического колледжа. 2 ноября в 13.00 откроется персональная выставка фотографа Александра Ульянова «Белые крылья». А 3 ноября в 12.00 состоится открытие городской выставки детского рисунка «Красота Божьего мира». В 12.30 - праздничный концерт для ветеранов, подготовленный детьми и педагогами воскресной школы совместно с сестричеством милосердия, завершится чаепитием. 4 ноября с полудня – традиционный день открытых дверей с презентацией работы отделов Норильской епархии. Пройдёт и урок мужества, посвящённый блокадному Ленинграду, представители дружественных епархии силовых структур расскажут о секретах своей профессии, все желающие смогут побывать на импровизированном туристском пикнике. Норильчан ждут на мероприятиях фестиваля в Духовно-просветительском центре Норильской епархии по адресу ул. Пушкина, 11, во дворе Свято-Скорбященского собора.

Просмотров:63 Фестиваль проводится в шестой раз и посвящается престольному празднику кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Дню народного единства. Уже открылись книжные выставки «Чудотворные иконы Земли Русской» и «Святитель Лука» в епархиальной библиотеке, прошли интерактивные занятия со школьниками и воспитанниками реабилитационного центра «Виктория».1 ноября состоится урок-экскурсия для школьников и студентов педагогического колледжа. 2 ноября в 13.00 откроется персональная выставка фотографа Александра Ульянова «Белые крылья». А 3 ноября в 12.00 состоится открытие городской выставки детского рисунка «Красота Божьего мира». В 12.30 - праздничный концерт для ветеранов, подготовленный детьми и педагогами воскресной школы совместно с сестричеством милосердия, завершится чаепитием.4 ноября с полудня – традиционный день открытых дверей с презентацией работы отделов Норильской епархии. Пройдёт и урок мужества, посвящённый блокадному Ленинграду, представители дружественных епархии силовых структур расскажут о секретах своей профессии, все желающие смогут побывать на импровизированном туристском пикнике. Норильчан ждут на мероприятиях фестиваля в Духовно-просветительском центре Норильской епархии по адресу ул. Пушкина, 11, во дворе Свято-Скорбященского собора.