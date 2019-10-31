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31 октября 2019, 18:48



В Красноярске открылся музей зимней Универсиады-2019.

Музей включает пять тематических зон: «Красноярск – душа и сила Сибири», «Тестовые мероприятия Универсиады», «Спортсмены Универсиады», «Молодёжные движения. Болельщики. Волонтёры» и «Наградной зал». Среди экспонатов выставлены медали зимней Универсиады-2019 и тестовых соревнований, костюмы наградной группы, атрибутика болельщиков, монеты, значки, печатная и сувенирная продукция с символикой мероприятия, а также - факел и другие атрибуты эстафеты огня Студенческих игр. В музее применены современные технологии. Так, центром выставки стал факел с проекцией, благодаря которой создается иллюзия горящего огня. Отдельного внимания заслуживает зона дополненной реальности и интерактивная панель, где каждый гость может проверить знания о спорте, ответив на вопросы викторины. Информация в музее доступна как на русском, так и на английском языках. Музей открыт к посещению для красноярцев и гостей города. Одними из первых музей посетили министр спорта края Павел Ростовцев и мэр Красноярска Сергей Ерёмин. «Зимняя Универсиада-2019 для нас, красноярцев, стала переломным моментом – мы открыли наш город всему миру. Мы хотим, чтобы этот музей напоминал нам об этом событии. Принято считать, что в музее время остановилось, но не в этом случае, ведь здесь использованы новейшие технологии, а экспонаты будто пропитаны энергетикой молодости. Уверен, музей будет интересен и туристам, и красноярцам, в том числе совсем юным ребятам», – поделился впечатлениями мэр Сергей Ерёмин. После экскурсии глава города Сергей Ерёмин передал музею два экспоната: музыкальную шкатулку, подаренную президентом FISU Олегом Матыциным, и десятирублевую монету с U-лайкой. Также Сергей Ерёмин передал музею подарочный экземпляр книги «Город, в котором живёт миллион». Фото с официального сайта Красноярского края

Просмотров:64 Сегодня в Красноярске открылся музей XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Экспозиция расположена в пространстве туристско-информационного центра города на проспекте Мира, 3, цокольный этаж, сообщается на официальном портале Красноярского края.Музей включает пять тематических зон: «Красноярск – душа и сила Сибири», «Тестовые мероприятия Универсиады», «Спортсмены Универсиады», «Молодёжные движения. Болельщики. Волонтёры» и «Наградной зал». Среди экспонатов выставлены медали зимней Универсиады-2019 и тестовых соревнований, костюмы наградной группы, атрибутика болельщиков, монеты, значки, печатная и сувенирная продукция с символикой мероприятия, а также - факел и другие атрибуты эстафеты огня Студенческих игр. В музее применены современные технологии. Так, центром выставки стал факел с проекцией, благодаря которой создается иллюзия горящего огня.Отдельного внимания заслуживает зона дополненной реальности и интерактивная панель, где каждый гость может проверить знания о спорте, ответив на вопросы викторины. Информация в музее доступна как на русском, так и на английском языках.Музей открыт к посещению для красноярцев и гостей города. Одними из первых музей посетили министр спорта края Павел Ростовцев и мэр Красноярска Сергей Ерёмин.«Зимняя Универсиада-2019 для нас, красноярцев, стала переломным моментом – мы открыли наш город всему миру. Мы хотим, чтобы этот музей напоминал нам об этом событии. Принято считать, что в музее время остановилось, но не в этом случае, ведь здесь использованы новейшие технологии, а экспонаты будто пропитаны энергетикой молодости. Уверен, музей будет интересен и туристам, и красноярцам, в том числе совсем юным ребятам», – поделился впечатлениями мэр Сергей Ерёмин.После экскурсии глава города Сергей Ерёмин передал музею два экспоната: музыкальную шкатулку, подаренную президентом FISU Олегом Матыциным, и десятирублевую монету с U-лайкой. Также Сергей Ерёмин передал музею подарочный экземпляр книги «Город, в котором живёт миллион».Фото с официального сайта Красноярского края