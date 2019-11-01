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1 ноября 2019, 11:01



В эти выходные МФК «Норильский никель» в центральном матче тура дома принимает действующего чемпиона страны - «Тюмень». Представляем соперника норильчан.

У «Норильского никеля» сейчас десять очков и пятое место в турнирной таблице после семи матчей. У «Тюмени» – 16 очков, третья позиция и на одну встречу меньше. Игры 6-го тура между соперниками пройдут 2 и 3 ноября во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция матчей будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Справка «ЗП»: История предстоящего соперника норильчан началась в девяностых с любительской команды «Подарки», на базе которой в 1999 году был основан профессиональный клуб «Сибнефтепровод». Уже со второй попытки, в сезоне 2000/2001, тюменцы побеждают в Первой лиге и на следующий сезон переходят в Высшую – на тот момент элитный дивизион в системе мини-футбола России. Парадоксально, но добившись повышения в классе, клуб лишается титульного спонсора, обретает нынешнее название. В год своего десятилетия, в сезоне 2009/2010, «Тюмень» добивается первой действительно серьёзной победы – серебро Суперлиги. В сезонах 2012/2013 и 2017/2018 сибиряки берут бронзовые медали чемпионата, а также выходят в финал Кубка России в 2010, 2013 и 2019 годах. Сезон 2018/2019 становится для них особенным – завершив регулярный чемпионат на четвёртом месте, команда под руководством главного тренера Игоря Путилова впервые в своей истории завоевывает чемпионский титул главной мини-футбольной лиги страны. Фото с сайта mfktyumen.ru

Просмотров:92 За всю историю противостояний между клубами было проведено 57 встреч, в 17 из которых побеждал «Норильский никель», в 29 - «Тюмень», 11 раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 221-199 в пользу тюменцев. При этом в прошлом сезоне «Тюмень» выбила команду Евгения Куксевича из 1/4 финала плей-офф Суперлиги: после стартовой победы в гостях со счётом 5:3 никельщики потерпели три поражения кряду – 2:4 во втором матче в Тюмени, а также 5:6 и 2:4 в ответной серии в Заполярье. В итоге именно сибиряки стали чемпионами лиги, в полуфинале сломив сопротивление «Динамо-Самара», а в финале – «КПРФ».У «Норильского никеля» сейчас десять очков и пятое место в турнирной таблице после семи матчей. У «Тюмени» – 16 очков, третья позиция и на одну встречу меньше.Игры 6-го тура между соперниками пройдут 2 и 3 ноября во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция матчей будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Справка «ЗП»:История предстоящего соперника норильчан началась в девяностых с любительской команды «Подарки», на базе которой в 1999 году был основан профессиональный клуб «Сибнефтепровод». Уже со второй попытки, в сезоне 2000/2001, тюменцы побеждают в Первой лиге и на следующий сезон переходят в Высшую – на тот момент элитный дивизион в системе мини-футбола России. Парадоксально, но добившись повышения в классе, клуб лишается титульного спонсора, обретает нынешнее название. В год своего десятилетия, в сезоне 2009/2010, «Тюмень» добивается первой действительно серьёзной победы – серебро Суперлиги. В сезонах 2012/2013 и 2017/2018 сибиряки берут бронзовые медали чемпионата, а также выходят в финал Кубка России в 2010, 2013 и 2019 годах. Сезон 2018/2019 становится для них особенным – завершив регулярный чемпионат на четвёртом месте, команда под руководством главного тренера Игоря Путилова впервые в своей истории завоевывает чемпионский титул главной мини-футбольной лиги страны.Фото с сайта mfktyumen.ru