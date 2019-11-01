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1 ноября 2019, 13:14



Красноярский край попал в пятёрку лидеров по качеству отремонтированных дорог.

Больше всего дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, оказалось в Москве (97%). На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 %), третье место занял Ставропольский край (74,9 %), следом за ним - Красноярский край (71,4 %), замыкает пятёрку Ингушетия (70,4%). Самые отстающие по качеству дорог: Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%). Ранее другие статистики включили Красноярск в число 22 из 38 городов России, где количество ДТП снизилось, но появились новые опасные очаги после ремонта. Фото Ирины Яринской

Просмотров:66 Рейтинг составила Федеральная служба статистики. Они оценивали ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошую видимость.Больше всего дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, оказалось в Москве (97%). На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 %), третье место занял Ставропольский край (74,9 %), следом за ним - Красноярский край (71,4 %), замыкает пятёрку Ингушетия (70,4%).Самые отстающие по качеству дорог: Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).Ранее другие статистики включили Красноярск в число 22 из 38 городов России, где количество ДТП снизилось, но появились новые опасные очаги после ремонта.Фото Ирины Яринской