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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:55 В воскресенье в СК «Талнах» пройдёт турнир по тхэквондо.
13:14 Красноярский край попал в пятёрку лидеров по качеству отремонтированных дорог.
11:01 В эти выходные МФК «Норильский никель» в центральном матче тура дома принимает действующего чемпиона страны - «Тюмень». Представляем соперника норильчан.
18:48 В Красноярске открылся музей зимней Универсиады-2019.
18:36 В Норильской епархии начался фестиваль «Благовест Таймыра - 2019».
18:04 Соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический» подписано между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и инвесторами.
18:02 В связи с праздничными и выходными днями в ноябре выплата пенсий будет производиться по отдельному графику.
17:43 Цены на жильё в Красноярском крае растут.
17:36 Медведев утвердил уровень роста тарифов на коммуналку в Красноярском крае.
17:14 Мост через вторую протоку реки Норильской открыт для движения транспорта.
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