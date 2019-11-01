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1 ноября 2019, 14:58



По инициативе норильских депутатов внесены изменения в краевой закон по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Суть инициативы заключается в необходимости увеличения количества специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав для Норильска. По утверждённым нормативам полагается один специалист комиссии на 10 тысяч детей. В Норильске проживает более 46 тысяч несовершеннолетних, то есть членов комиссии должно быть пять. Однако, по мнению норильских депутатов, таким численным составом эффективно вести работу проблематично. Для этого и потребовалось внести изменение в краевой закон, скорректировав предельную численность детей на одного специалиста в меньшую сторону: не более семи тысяч детей на одного специалиста. Как сообщил председатель Норильского городского Совета депутатов, выступивший с докладом на сессии Заксобрания, с момента направления инициативы в краевой парламент до принятия решения юридическими службами Законодательного собрания и городского Совета была проделана большая работа по финансово-экономическому обоснованию необходимости пересмотра действующей методики: «Огромную помощь и поддержку нам оказала Людмила Магомедова, которая убедила своих коллег, что необходимо учитывать особенности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на Крайнем Севере. Кроме того, в других северных регионах края – Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах и на Таймыре – на одного специалиста в среднем приходится от полутора до трёх тысяч несовершеннолетних, а в Норильске эта цифра больше девяти тысяч. Так что изменение краевого закона – это объективная необходимость для Норильска, и мы благодарны краевым коллегам, что поддержали нашу инициативу», - отметил Александр Пестряков. Изменения в краевой закон вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Просмотров:110 Такое решение депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли в ходе сессии 31 октября.Суть инициативы заключается в необходимости увеличения количества специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав для Норильска. По утверждённым нормативам полагается один специалист комиссии на 10 тысяч детей. В Норильске проживает более 46 тысяч несовершеннолетних, то есть членов комиссии должно быть пять. Однако, по мнению норильских депутатов, таким численным составом эффективно вести работу проблематично. Для этого и потребовалось внести изменение в краевой закон, скорректировав предельную численность детей на одного специалиста в меньшую сторону: не более семи тысяч детей на одного специалиста.Как сообщил председатель Норильского городского Совета депутатов, выступивший с докладом на сессии Заксобрания, с момента направления инициативы в краевой парламент до принятия решения юридическими службами Законодательного собрания и городского Совета была проделана большая работа по финансово-экономическому обоснованию необходимости пересмотра действующей методики: «Огромную помощь и поддержку нам оказала Людмила Магомедова, которая убедила своих коллег, что необходимо учитывать особенности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на Крайнем Севере. Кроме того, в других северных регионах края – Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах и на Таймыре – на одного специалиста в среднем приходится от полутора до трёх тысяч несовершеннолетних, а в Норильске эта цифра больше девяти тысяч. Так что изменение краевого закона – это объективная необходимость для Норильска, и мы благодарны краевым коллегам, что поддержали нашу инициативу», - отметил Александр Пестряков.Изменения в краевой закон вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.