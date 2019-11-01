Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41380

1 ноября 2019, 15:03



В Норильске уже в 2020 году может появиться скульптура металлурга: общественники Норильска обратились к властям с соответствующей просьбой.

По предложению общественных организаций, памятник металлургу должен быть народным, как и памятник Н. Н. Урванцеву и скульптура горняка в Талнахе, то есть средства на установку монумента должны быть в том числе собраны норильчанами. Руководство Заполярного филиала компании «Норникель» выразило готовность оказать финансовую поддержку проекта. Партнёром проекта выступит благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» – собранные средства будут аккумулироваться на счёте фонда. Сейчас уже начата организационная работа по воплощению в жизнь идеи создания нового памятника в Норильске – ведутся переговоры с потенциальными исполнителями, подбирается место для установки скульптуры. Вопросы размещения монумента, а также эскизные проекты самой скульптуры будут обсуждаться с общественностью и на заседаниях Градостроительного совета Норильска. Как отметил заместитель председателя норильского горсовета Виктор Цюпко, более 30 лет проработавший на никелевом заводе, скульптура станет воплощением трудовых подвигов норильских металлургов: «Профессия металлурга для нашего города одна из самых важных и уважаемых. Неслучайно именно от общественности исходит инициатива по установке скульптуры «Металлург». Мы готовы взять на себя решение организационных вопросов по созданию и установке ещё одного народного памятника в Норильске, а, безусловно, внешний вид металлурга будут определять сами норильчане», – подчеркнул он. Принять участие в сборе средств на установку скульптуры «Металлург» могут все желающие. Реквизиты счёта для перевода пожертвований размещены на официальном сайте благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», в разделе «О фонде»: https://t-dobra.ru/about-us/our-history/. Фото с открытия скульптуры Шахтёра, 2019 год Фото Владимира Макушкина

Просмотров:134 Обращение об установке скульптуры поступило в городской Совет, его поддержали депутаты, администрация города и компания «Норникель». По мнению руководства муниципалитета и градообразующего предприятия, увековечение героического труда металлургов Норильска – давно назревшая необходимость. Установить памятник общественники просят в 2020 году, когда «Норникель» будет отмечать 85-летний юбилей.По предложению общественных организаций, памятник металлургу должен быть народным, как и памятник Н. Н. Урванцеву и скульптура горняка в Талнахе, то есть средства на установку монумента должны быть в том числе собраны норильчанами. Руководство Заполярного филиала компании «Норникель» выразило готовность оказать финансовую поддержку проекта.Партнёром проекта выступит благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» – собранные средства будут аккумулироваться на счёте фонда.Сейчас уже начата организационная работа по воплощению в жизнь идеи создания нового памятника в Норильске – ведутся переговоры с потенциальными исполнителями, подбирается место для установки скульптуры. Вопросы размещения монумента, а также эскизные проекты самой скульптуры будут обсуждаться с общественностью и на заседаниях Градостроительного совета Норильска.Как отметил заместитель председателя норильского горсовета Виктор Цюпко, более 30 лет проработавший на никелевом заводе, скульптура станет воплощением трудовых подвигов норильских металлургов:«Профессия металлурга для нашего города одна из самых важных и уважаемых. Неслучайно именно от общественности исходит инициатива по установке скульптуры «Металлург». Мы готовы взять на себя решение организационных вопросов по созданию и установке ещё одного народного памятника в Норильске, а, безусловно, внешний вид металлурга будут определять сами норильчане», – подчеркнул он.Принять участие в сборе средств на установку скульптуры «Металлург» могут все желающие. Реквизиты счёта для перевода пожертвований размещены на официальном сайте благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», в разделе «О фонде»: https://t-dobra.ru/about-us/our-history/.Фото с открытия скульптуры Шахтёра, 2019 годФото Владимира Макушкина