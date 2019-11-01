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1 ноября 2019, 15:04



Красноярский край попал в число регионов, где за год значительно снизилось число врачей.

Красноярский край также вошёл в тройку регионов, где снизилось число врачей первичного звена. Это специалисты амбулаторий, здравпунктов, участковых больниц, ЦРБ, городских больниц, терапевты, врачи общей практики и руководители учреждений первичной медико-санитарной помощи. В 2017 году их число в Красноярском крае составляло 5860 человек. Сейчас - 4971. В целом по России был прирост количества врачей - на 404 человека по всей стране. Но в 54 регионах России их число сократилось.

Просмотров:148 По данным РБК, в Красноярском крае за год число врачей снизилось более чем на тысячу. В 2017 году их число составляло 10 535 человек, в 2018-м - 9275. Красноярский край вошел в десятку проблемных регионов, оказавшись на 6-м месте. В лидерах Бурятия, Новосибирская и Томская области.Красноярский край также вошёл в тройку регионов, где снизилось число врачей первичного звена. Это специалисты амбулаторий, здравпунктов, участковых больниц, ЦРБ, городских больниц, терапевты, врачи общей практики и руководители учреждений первичной медико-санитарной помощи. В 2017 году их число в Красноярском крае составляло 5860 человек. Сейчас - 4971.В целом по России был прирост количества врачей - на 404 человека по всей стране. Но в 54 регионах России их число сократилось.