Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41382

1 ноября 2019, 15:23



Победители FusioNNow станут гостями «Большого Аргиша».

Творческий конкурс на право стать участником уникального тура был объявлен 1 октября; 15 октября подвели его итоги. За две недели заявки прислали более 50 участников из самых разных уголков планеты. Путешествие на Таймыр пройдёт с 15 по 18 ноября, в программе тура: посещение этнического фестиваля «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке, общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, доступ в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с ключевыми проектами на территории. Лейтмотивом «Большого Аргиша - 2019» станут традиционные легенды северных народов – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан, повествующие о жизненном пути человека. Организаторы фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» в партнёрстве с администрациями города Норильска и Таймыра. «Проект FusioNNow - это возможность рассказать широкой международной аудитории о том, что такое Русский Север, - говорит директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. – Мы рады, что именно в Норильске во время «Большого Аргиша» гости узнают о культурных особенностях этносов Таймыра, убедятся, что в этих суровых краях живут открытые и душевные люди. Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и просто получить незабываемые впечатления. Среди участников - тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры. В программе тура запланированы креативные фотосессии совместно с местными фотографами, встречи со студентами творческих колледжей, воркшопы на тему создания одежды и аксессуаров на основе этнических традиций. Кроме участников, прошедших конкурсный отбор, в состав тура войдут эксперты, специально приглашённые для формирования устойчивых межрегиональных связей, культурного обмена, создания новых совместных проектов на территории Таймыра. Специальным гостем тура станет Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи), который примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления. Добавим, проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней Универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов - из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии - приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далёком и недружелюбном регионе.

Просмотров:116 Восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России получили возможность стать частью команды Ethno Fashion Tour, посвящённого этнической моде, культуре и традициям Таймыра.Творческий конкурс на право стать участником уникального тура был объявлен 1 октября; 15 октября подвели его итоги. За две недели заявки прислали более 50 участников из самых разных уголков планеты. Путешествие на Таймыр пройдёт с 15 по 18 ноября, в программе тура: посещение этнического фестиваля «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке, общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, доступ в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с ключевыми проектами на территории.Лейтмотивом «Большого Аргиша - 2019» станут традиционные легенды северных народов – долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан, повествующие о жизненном пути человека. Организаторы фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» в партнёрстве с администрациями города Норильска и Таймыра.«Проект FusioNNow - это возможность рассказать широкой международной аудитории о том, что такое Русский Север, - говорит директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. – Мы рады, что именно в Норильске во время «Большого Аргиша» гости узнают о культурных особенностях этносов Таймыра, убедятся, что в этих суровых краях живут открытые и душевные люди. Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и просто получить незабываемые впечатления.Среди участников - тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры. В программе тура запланированы креативные фотосессии совместно с местными фотографами, встречи со студентами творческих колледжей, воркшопы на тему создания одежды и аксессуаров на основе этнических традиций.Кроме участников, прошедших конкурсный отбор, в состав тура войдут эксперты, специально приглашённые для формирования устойчивых межрегиональных связей, культурного обмена, создания новых совместных проектов на территории Таймыра. Специальным гостем тура станет Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи), который примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления.Добавим, проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней Универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов - из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии - приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далёком и недружелюбном регионе.